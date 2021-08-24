Emine Ün'ün annesi hayatını kaybetti

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Geçtiğimiz hafta kendisinin ve annesinin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Emine Ün, annesinin yoğun bakıma kaldırıldığı belirtmişti. Ünlü oyuncu, kendi tedavisinin ise hastanede sürdüğünü söylemişti.

Emine Ün, sabaha karşı yaptığı paylaşımlarla annesinin vefat ettiği haberini duyurdu. Ün, "Annem... Kapkara gün, acımın tarihi yok" ifadelerini kullandı.

"ÜZÜNTÜMÜN TARİFİ YOK"

Ün, daha önce yaptığı paylaşımda, "Beni bilenler bilir hastalık paylaşmak hiç hoşuma gitmez, mümkün olduğu kadar kendi içimde yaşarım. Fakat bu sefer maalesef öyle olamadı. Yaklaşık 10 gün önce annem ile beraber covid olduk ve tedavimiz hastanede beraber yan yana devam ediyorken anneciğim maalesef yoğun bakıma kaldırıldı, ben hastanede tedavime devam ediyorum sağlık açısından daha iyiyim bugün… Uzun uzun yazılacak bir şey yok, çünkü şu an üzüntümün tarifi yok…" ifadelerini kullanmıştı.