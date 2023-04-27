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Emine Ün: Kızım oyuncu olmayacak - Magazin haberleri

Emine Ün: Kızım oyuncu olmayacak

Emine Ün, basın mensuplarının, "Duru'nun babası Emre Kınay da sizin gibi oyuncu... Kızınız da oyuncu olur mu?" sorusuna yanıt verdi. Ün, "Kızımın son senesi, üniversiteye gidecek. Oyunculuğa sıcak bakmıyor. İyi yapımlardan teklif geldi ama hiç istemedi. Farklı yönde ilerlemek istiyor. Annesi ve babası olarak ne isterse arkasındayız" dedi

Giriş: 27.04.2023 - 11:24 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Emine Ün, Nişantaşı'ndaki bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

  • Ramazan Bayramı'nı Bodrum'da geçirdiklerini söyleyen Emine Ün, "Hem erkek arkadaşım hem de kızım Duru'yla tatil yaptık. Güzeldi" dedi.

  • "KIZIM OYUNCU OLMAYACAK"

    Oyuncu, "Duru'nun babası Emre Kınay da sizin gibi oyuncu... Kızınız da oyuncu olur mu?" sorusuna, "Kızımın son senesi, üniversiteye gidecek. Yurt dışına üniversite için gidecek. Oyunculuğa sıcak bakmıyor. İyi yapımlardan teklif geldi ama hiç istemedi. Farklı yönde ilerlemek istiyor. Annesi ve babası olarak ne isterse arkasındayız" yanıtını verdi.

  • Yıllardır formunu koruyan Emine Ün, "Sırrı; az yemek. Porsiyonlarıma dikkat ediyorum. Spora da başlamak istiyorum. Günde iki öğün yiyorum. Ara ara küçük atıştırmalık var. Akşam 20.00'dan sonra bir şey yememeye özen gösteriyorum" şeklinde konuştu.

  • "EVLİLİK İŞİ KISMET"

    Ayk Karakulakyan ile aşk yaşayan ünlü oyuncu muhabirlerin evlilik sorularını, "Çok tatlı ilişkimiz var. Allah nazarlardan korusun, birbirimizi seviyoruz. Nazardan korktuğum için çok dile getirmiyorum. Arada sırada dayanamayıp, sosyal medyada paylaşım yapıyorum. Birbirimize saygılı ve anlayışlı bir ilişkimiz var. Ömür boyu böyle sürsün. Evlilik işi ise kısmet, o yüzden büyük konuşmamak lazım. Önemli olan imza değil. Önemli olan beraber yaşadığın süreçte mutlu olmak" şeklinde cevapladı.

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