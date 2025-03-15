Emine Erdoğan devlet himayesindeki çocuklarla iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da devlet himayesindeki çocuklarla bir araya geldikleri iftar programına ilişkin paylaşımda bulundu. Emine Erdoğan, "Hiçbir çocuk sevgiden mahrum kalmasın" dedi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu akşamki iftar sofralarının baş misafirinin devlet himayesindeki çocuklar olduğunu belirtti.
Erdoğan paylaşımında, şu ifadelere yer verdi:
"Yüzlerindeki tebessüm, gözlerindeki ışık, bu dünyanın en kıymetli hazinesi... Her bir yavrumuzla sohbet etmekten, sevinçlerine ve heyecanlarına ortak olmaktan büyük bir mutluluk duyduk. Tek dileğimiz, hiçbir çocuk sevgiden mahrum kalmasın, her evlat güven ve huzur içinde büyüsün. Bu özel buluşma vesileyle devlet himayesindeki tüm çocuklarımızın, koruyucu ailelerinin kalbinde, kendini ait hissedeceği yuvası ile buluşmasını temenni ediyoruz. Yolları açık, başarıları daim olsun."