Emine Erdoğan'dan Cumhuriyetin 101inci yılı paylaşımı

Emine Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstiklal ve istikbalimizin teminatı Cumhuriyet'imizin 101'inci yaşını büyük bir gurur ve coşku ile kutladık. Her sayfası kahramanlıklarla dolu tarihimizin şanlı nişanesi Cumhuriyet'imizi, birlik ve beraberlik içinde ilelebet yaşatmayı diliyorum."

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İstiklâl ve istikbalimizin teminatı Cumhuriyetimizin 101’inci yaşını büyük bir gurur ve coşku ile kutladık. 🇹🇷



Her sayfası kahramanlıklarla dolu tarihimizin şanlı nişanesi Cumhuriyetimizi, birlik ve beraberlik içinde ilelebet yaşatmayı diliyorum. #101Yaşında pic.twitter.com/f5AX2giYmW — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 29, 2024