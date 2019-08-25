25 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, Emine Bulut'un acılı ailesine ziyaret ederek taziyelerini iletti. Can, gerçekleştirdiği ziyarette anne-baba ve kardeşlerine baş sağlığı diledi.
İHA'nın haberine göre olay anını anlatırken gözyaşlarına boğulan anne Fadime Bulut, "Orada çocuğu ile çırpınırken hiç mi ehli Müslüman yokmuş karşısında. Bu çekimi yapıyor eli tutuyor da o çocuk orada çırpınırken nasıl oluyor da onlar bu çekimi yaparken o çocuğu oradan kurtaramıyor. Oradakiler hiç bir şey alıp atmadı kafasına. Benim 4 çocuğum var onlar oraya girerdi. Onlarında anası, babası ailesi var. Yazıklar olsun onlara. Issız yer olsaydı tamam da en kalabalık yer. Kadınlar böyle kesilip kesilip de atılmasın. Orada ki mahkumlar da gerekeni yapar inşallah. Bir babalık duygusu yaşamış 10 sene sonra da nasıl gelmiş de annesini böyle etmiş. Ambulans arayın diyor 10 yaşında ki çocuk. Bunlar çekim yapıyor. Anneanne diyor 'onlar çekim yapıyor' diyor. Ben diyorum ambulans arayın. Bekir'in telefon eline geçmiş teyzesini aramış. Hiç mi Müslüman yokmuş karşısında." dedi.
18 Ağustos'ta Menderes Caddesi'ndeki bir restoranda Fedai Varan, (43) boşandığı eski eşi Emine Bulut arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışmada Fedai Varan, yanındaki bıçakla eski eşini, kızının gözü önünde bıçaklayarak ağır yaraladı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralanan Emine Bulut ile olayın etkisiyle şoka giren kızı F.B.V.'yi ambulansla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan Bulut, doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.
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