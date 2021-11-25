"HERKES İÇİN İYİLİK İSTİYORUM"



Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Jahovic, "Ben gerçekten o haberlerdeki sözlerin hiçbirini demedim. İnsanlar benimle alakalı çok konuşuyor. Ben hiçbir şey konuşmuyorum. Evet, şu an mahkemeliğiz ve ne olacağına mahkeme karar verecek. Son dönemde benimle alakalı çıkan haberler doğru değil. Çok da üzülüyorum bunları görünce. Ben sadece işimle ve çocuklarımla ilgileniyorum. Herkes için iyilik istiyorum." ifadelerini kullandı.