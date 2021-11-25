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Emina Jahovic'ten 'nafaka' haberlerine sitem: Ben o sözleri söylemedim! - Magazin haberleri

Emina Jahovic'ten 'nafaka' haberlerine sitem: Ben o sözleri söylemedim!

Eski eşi Mustafa Sandal ile davalık olan Emina Jahovic, hakkında çıkan haberlere tepki gösterdi. Jahovic, "Evet, şu an mahkemeliğiz ve ne olacağına mahkeme karar verecek. Son dönemde benimle alakalı çıkan haberler doğru değil." ifadelerini kullandı

25.11.2021 - 09:48 | Güncelleme: MAGAZİN

  • Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Emina Jahovic, önceki gün Bebek’te görüntülendi. Annesiyle birlikte yürüyüş yapan şarkıcı, ardından ATM'den para çekti.

  • Annesi ile daha sonra bir kafede oturan Sırp şarkıcı, çıkışta gazetecilerle sohbet etti.

  • NAFAKA GERİLİMİ

    2 aylık nafakasını alamadığı için Mustafa Sandal’ın evine icra memurları gönderen Emina Jahovic'in bu restine karşılık ünlü şarkıcı da nafakanın iptali davası açmıştı. O dönem Jahovic’in "Sandal’ın tüm mal varlığını annesinin üzerine geçirdiği" iddiası da basına yansımıştı.

  • "HERKES İÇİN İYİLİK İSTİYORUM"

    Konuyla ilgili soruları yanıtlayan Jahovic, "Ben gerçekten o haberlerdeki sözlerin hiçbirini demedim. İnsanlar benimle alakalı çok konuşuyor. Ben hiçbir şey konuşmuyorum. Evet, şu an mahkemeliğiz ve ne olacağına mahkeme karar verecek. Son dönemde benimle alakalı çıkan haberler doğru değil. Çok da üzülüyorum bunları görünce. Ben sadece işimle ve çocuklarımla ilgileniyorum. Herkes için iyilik istiyorum." ifadelerini kullandı.

  • "DAVAMIN ARKASINDAYIM"

    Emina Jahovic, 2018'de boşandığı Mustafa Sandal'a, aylık 25 bin lira olan nafakayı 26 aydır ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatmıştı. Ülkesi Sırbistan'ın basınına konuşan Jahovic, "Bana nafaka borcu 73 bin 500 Euro, yani 740 bin TL. Davamın arkasındayım ve mahkemede sadece kendim için değil benimle aynı durumda olan boşanmış tüm kadınlar için savaşıyorum" demişti.

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