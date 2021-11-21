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Emina Jahovic'ten Mustafa Sandal sorusuna kaçamak cevap: Boş verin! - Magazin haberleri

Emina Jahovic'ten 'Mustafa Sandal' sorularına yanıt: Ben bu sözleri söylemedim!

Geçtiğimiz aylarda eski eşi Mustafa Sandal’ın evine iki aylık nafakasını alamadığı için haciz gönderen Sırp şarkıcı Emina Jahovic, önceki akşam kız arkadaşlarıyla Bebek'teki bir mekanda buluştu. Eski eşinin mal varlığının annesinin üzerine yaptığını söylediği iddia edilen şarkıcı, "Davamız devam ediyor ama ben bu sözleri söylemedim!" açıklamasını yaptı

21.11.2021 - 14:02 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Şarkıcı Emina Jahovic, dün akşam Bebek'teydi. Bir mekanda kız arkadaşlarıyla buluşan Jahovic, çıkışta gazetecilerle sohbet etti.

  • "BOŞ VERİN!"

    Geçtiğimiz aylarda eski eşi Mustafa Sandal'ın evine iki aylık nafakasını alamadığı için haciz gönderen 39 yaşındaki Sırp şarkıcı, dava sürecinin sorulması üzerine "Boş verin güzel şeyler konuşalım!" diyerek kaçamak cevap verdi.

  • "DAVAMIZ DEVAM EDİYOR"

    Eski eşinin mal varlığının annesinin üzerine yaptığını söylediği iddia edilen şarkıcı, "Davamız devam ediyor ama ben bu sözleri söylemedim!" açıklamasını yaptı.

  • 10 YILLIK EVLİLİK 2018'DE BİTMİŞTİ

    Yama ve Yavuz adında iki çocuğu bulunan şarkıcı Mustafa Sandal ve Emina Jahovic 2018'de 10 yıllık evliliklerini sonlandırmıştı. Şubat ayında iki aylık nafakasını alamadığı için Mustafa Sandal'ın evine icra memurlarını gönderen Emina Jahovic'in bu hamlesi Sandal'ı kızdırmış ve ünlü şarkıcı da eski eşine her ay ödedi 15 bin TL'lik nafakanın iptali için dava açmıştı.

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