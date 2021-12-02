"O KADAR MUTLUYUM Kİ"

Sırp şarkıcı, "Mustafa Bey ile çocuklar için bir araya geliyordunuz. Bu süreçten sonra da görüşüyor musunuz?" sorusuna, "Boş verin onu da başka şeylere bakalım. O kadar mutluyum ki her şey mükemmel. Çok iyi şeyler oluyor." yanıtını verdi.

Muhabirlerin, "Mutluluğu aşka mı yoralım?" sözlerine ise Jahovic gülerek, "Aşkı da boş verin. İş olarak çok iyi şeyler oluyor. Ondan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.