Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin

Emina Jahovic'ten 'Mustafa Sandal' sorularına yanıt: Kimse böyle olsun istemez

Eski eşi Mustafa Sandal ile nafaka nedeniyle davalık olan Emina Jahovic, önceki gün Bebek'te görüntülendi. Jahovic, dava ile ilgili sorulara, "Kimse böyle olsun istemez. Ama boş verin..." yanıtını verdi

02.12.2021 - 11:20 | Güncelleme: MAGAZİN
HABERTURK.COM

  • 2 aylık nafakasını alamadığı için Mustafa Sandal'ın evine icra memurlarını gönderen Emina Jahovic’in bu restine karşılık ünlü şarkıcı da 'nafakanın iptali' davası açmıştı. Ardından Jahovic de, "Sandal’ın tüm mal varlığını annesinin üzerine geçirdiği" iddia etmişti.

  • "KİMSE BÖYLE OLSUN İSTEMEZ"

    Sırp şarkıcı, önceki gün Bebek'te objektiflere takıldı. Dava hakkında sorular karşısında Jahovic, "Kimse böyle olsun istemez. Ama boşverin çok keyifli zamanlardan geçiyorum." dedi.

  • "O KADAR MUTLUYUM Kİ"

    Sırp şarkıcı, "Mustafa Bey ile çocuklar için bir araya geliyordunuz. Bu süreçten sonra da görüşüyor musunuz?" sorusuna, "Boş verin onu da başka şeylere bakalım. O kadar mutluyum ki her şey mükemmel. Çok iyi şeyler oluyor." yanıtını verdi.

    Muhabirlerin, "Mutluluğu aşka mı yoralım?" sözlerine ise Jahovic gülerek, "Aşkı da boş verin. İş olarak çok iyi şeyler oluyor. Ondan dolayı çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

  • "DAVAMIN ARKASINDAYIM"

    Emina Jahovic, 2018'de boşandığı Mustafa Sandal'a, aylık 25 bin lira olan nafakayı 26 aydır ödemediği gerekçesiyle icra takibi başlatmıştı. Ülkesi Sırbistan'ın basınına konuşan Jahovic, "Bana nafaka borcu 73 bin 500 Euro, yani 740 bin TL. Davamın arkasındayım ve mahkemede sadece kendim için değil benimle aynı durumda olan boşanmış tüm kadınlar için savaşıyorum" demişti.

  • Sandal ile Jahovic'in, Yaman ve Yavuz adında iki çocukları bulunuyor.

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!(0)
* Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.