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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; İki yıl önce Mustafa Sandal ile evliliğini bitiren şarkıcı Emina Jahovic, önceki gün Etiler'deki bir alışveriş merkezinden çıkarken görüntülendi.

Yaklaşık iki saat alışveriş yapan Johivic, çıkışta kendisini bekleyen gazetecileri görünce şaşırdı.

Çıkar çıkmaz elindeki kahvesi ile muhabirlere el sallayan Emina Jahovic, hiçbir soruya cevap vermeden arabasına binerek, hızla oradan uzaklaştı.

Emina Jahovic, geçtiğimiz günlerde çocukları Yaman ve Yavuz'un eğitimleriyle ilgili konuşmuştu.

Henüz yüz yüze eğitime başlamadıklarını söyleyen Emina Jahovic, "Pek istemiyorum. Yavuz biraz korkuyor. Ne olacak bilmiyorum. Hala göndermedim ama göndermeyi düşünüyorum" demişti.

Jahovic, muhabirlerin eski eşi ile ilgili sorularına kaçamak cevaplar vererek, yorum yapmaktan kaçınmıştı.

Emina Jahovic, konuyla ilgili, "Benim çocuklarımın babası. Ben özgür bir kadınım" açıklamasını yapmıştı.