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Emina Jahovic: Bana savaş dönemlerini hatırlattı - Magazin haberleri

Emina Jahovic: Bana savaş dönemlerini hatırlattı

Mustafa Sandal'ın eski eşi Emina Jahovic, Kahramanmaraş merkezli 11 ilimizi etkileyen yıkıcı depremden dolayı moralinin bozuk olduğunu söyledi. Kosavalı şarkıcı, "Çok üzgünüm, başımız sağ olsun. Bana savaş dönemlerini hatırlattı" dedi

Giriş: 12.03.2023 - 11:34 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Kosavalı şarkıcı Emina Jahovic, Etiler'de objektiflere yansıdı. Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Jahovic, alışverişe geldiğini söyledi. 

  • "BANA SAVAŞ DÖNEMLERİNİ HATIRLATTI"

    Makyaj yapmadığı görülen Emina Jahovic, keyifsiz halleriyle dikkat çekti. Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 şiddetindeki 11 ilimizi etkileyen yıkıcı depremlerden dolayı moralinin bozuk olduğunu ifade eden Jahovic, "Son dönemde çok kötü şeyler yaşandı. Çocuklar da çok üzüldü. Pek farkında değiller ciddiyetin aslında çocukluğun verdiği bir şey sanırım. Bana savaş dönemlerini hatırlattı. Pek bir farkı yok yani. Ben çocuktum o zamanlar. Çok üzgünüm, başımız sağ olsun" dedi.

  • "HERKES ELİNDEN GELDİĞİ KADARINI YAPTI"

    Kosavalı şarkıcı Emina Jahovic, yurt dışından Türkiye'ye yapılan yardımlarla ilgili ise "Çok güzel bunlar bence. Herkes elinden geldiği kadarını yaptı. Ben de arkadaşlarıma haber verdim, onlar da yardım etti. Can kaybı olduğu zaman bir şey yapamıyoruz ama bu kadarı geliyor elimizden" diye konuştu.

  • İKİ ÇOCUK ANNESİ

    Öte yandan Emina Jahovic, şarkıcı Mustafa Sandal ile 2008'de dünyaevine girmişti. Yaman ve Yavuz adından iki çocuğu bulunan Jahovic ile Sandal, evlendikten 10 yıl sonra yollarını ayırmıştı.

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