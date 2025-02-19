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        Haberler Magazin Emin Gümüşkaya'nın cenaze programı belli oldu - Magazin haberleri

        Emin Gümüşkaya'nın cenaze programı belli oldu

        Oyuncu Emin Gümüşkaya'nın cenazesiyle ilgili detayları, Zafer Algöz duyurdu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.02.2025 - 09:19 Güncelleme: 19.02.2025 - 09:23
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        Cenaze programı belli oldu
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        'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Seyyar Tayyar' karakteriyle de tanınan Emin Gümüşkaya, dün hayatını kaybetmişti. Oyuncunun vefatını, Zafer Algöz duyurmuştu.

        Zafer Algöz, Emin Gümüşkaya'nın cenazesiyle ilgili detayları da paylaştı: Emin Gümüşkaya için çarşamba (bugün) saat 12.00’de DT Üsküdar Tekel Sahnesi'nde veda töreni yapılacak. Sonrasında cenazesi Bursa'ya götürülecek. Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu sahnesinde perşembe yapılacak törenden sonra Bursa'da defnedeceğiz. Mekânı cennet olsun.

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        #emin gümüşkaya
        #Zafer Algöz

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