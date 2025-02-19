Emin Gümüşkaya'nın cenaze programı belli oldu
Oyuncu Emin Gümüşkaya'nın cenazesiyle ilgili detayları, Zafer Algöz duyurdu
'Çocuklar Duymasın' dizisindeki 'Seyyar Tayyar' karakteriyle de tanınan Emin Gümüşkaya, dün hayatını kaybetmişti. Oyuncunun vefatını, Zafer Algöz duyurmuştu.
Zafer Algöz, Emin Gümüşkaya'nın cenazesiyle ilgili detayları da paylaştı: Emin Gümüşkaya için çarşamba (bugün) saat 12.00’de DT Üsküdar Tekel Sahnesi'nde veda töreni yapılacak. Sonrasında cenazesi Bursa'ya götürülecek. Ahmet Vefik Paşa Bursa Devlet Tiyatrosu sahnesinde perşembe yapılacak törenden sonra Bursa'da defnedeceğiz. Mekânı cennet olsun.