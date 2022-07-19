HENÜZ BOŞANMA DAVASI AÇILMADI

31 yaşındaki model, henüz resmi olarak bir boşanma davası açmadı ancak ABD basınında yer alan haberlere göre, Ratajkowski'nin yakın zamanda boşanmak için harekete geçmesi bekleniyor. Ratajkowski, ayrıca sosyal medya hesabından evlilik yüzüğünü takmadığını gözler önüne seren bir paylaşımda bulunmuştu.