Öte yandan Ratajkowski, Vogue Dergisi için yazdığı makalede hamile olduğunu açıklamıştı.

Emily, bebeğinin cinsiyeti konusunda arkadaş çevresinden çok soru aldığını ancak bu konuyu umursamadığını ve terapistiyle de görüşmeler yaptığını belirtmişti.