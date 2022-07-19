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Emilia Clarke: İki kere beyin anevrizması geçirdim, beynimin bir kısmı kullanılamaz halde! - Magazin haberleri

Emilia Clarke: Beynimin bir kısmını kullanamıyorum!

'Game of Thrones' dizisiyle yıldızı parlayan İngiliz oyuncu Emilia Clarke, iki defa beyin anevrizması geçirdiğini açıkladı. Bu tür bir tehlikeyi atlatan çok az sayıda insandan biri olduğunu söyleyen Clarke, "Beynimin belirli bir kısmını kullanamıyorum" ifadelerini kullandı

19.07.2022 - 16:08 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Game of Thrones'ta canlandırdığı 'Daenerys Targaryen' karakteriyle tüm dünyada büyük bir şöhrete kavuşan Emilia Clarke, geçmişte yaşadığı sağlık sorunları hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu.

  • 2011 ve 2013 yıllarında iki defa beyin anevrizması geçirdiğini söyleyen Clarke, hastalığının ardından halen konuşabildiğini ve bunu yapabilen çok az kişiden biri olduğunu ifade etti.

  • Sekiz sezon boyunca rol aldığı 'Game of Thrones' dizisinin ilk sezonunu tamamladıktan sonra, 2011 yılında bir gün spor yaptığını belirten oyuncu, sanki lastik bir bantın beynini sıkıştırdığını hissettiğini söyledi.

  • 35 yaşındaki aktris, dizinin üçüncü sezonunu tamamladıktan sonra anevrizmanın boyutunun iki katına çıktığını ve ameliyat olmak zorunda kaldığını ifade etti.

  • "AMELİYAT BAŞARISIZ OLMUŞTU"

    Clarke, "Ameliyat başarısız olmuştu. Çok kanamam vardı ve doktorlar yeniden ameliyat olmazsam hayatta kalma şansımın düşük olduğunu söyledi." dedi.

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