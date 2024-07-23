Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Fransa Emile Höjbjerg, Marsilya'ya transfer oldu - Futbol Haberleri

        Emile Höjbjerg, Marsilya'ya transfer oldu

        Transfer döneminde Fenerbahçe ve Galatasaray'la adı anılan Danimarkalı orta saha oyuncusu Pierre-Emile Höjbjerg, Fransız ekibi Marsilya'ya transfer oldu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.07.2024 - 01:15 Güncelleme: 23.07.2024 - 01:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hojberg'in yeni adresi Marsilya!
        ABONE OL
        ABONE OL

        Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, transfer döneminde Galatasaray ve Fenerbahçe'nin listesinde olduğu ileri sürülen Danimarkalı futbolcu Pierre-Emile Höjbjerg'i renklerine bağladı.

        Fransa Ligue 1 ekiplerinden Marsilya, 28 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna kattığını duyurdu. Marsilya, bu transfer için Tottenham'a 13.5 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek.

        Fransız ekibinden yapılan açıklamada Höjbjerg'in Tottenham'dan satın alma opsiyonuyla kiralandığı belirtildi.

        SEZON PERFORMANSI

        Geçen sezon 39 maça çıkmasına rağmen toplam 1480 dakika süre alan Höjbherg'in, Tottenham ile olan sözleşmesi 2025 yılında sona erecekti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Fikstür Puan Durumu Canlı Skor
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Aşırı sıcaklar depremi tetikler mi?
        Aşırı sıcaklar depremi tetikler mi?
        Sokak hayvanları düzenlemesinde sıcak gelişme!
        Sokak hayvanları düzenlemesinde sıcak gelişme!
        O tasarı İsrail'de ilk oylamadan geçti
        O tasarı İsrail'de ilk oylamadan geçti
        Yabancı oyuncu sınırlamasında değişiklik!
        Yabancı oyuncu sınırlamasında değişiklik!
        Elon Musk, insansı robotlar için tarih verdi
        Elon Musk, insansı robotlar için tarih verdi
        Sevilla'dan resmi En-Nesyri açıklaması!
        Sevilla'dan resmi En-Nesyri açıklaması!
        Çöpe atılan bayrağı görünce
        Çöpe atılan bayrağı görünce
        Çanakkale'de 4.7'lik deprem
        Çanakkale'de 4.7'lik deprem
        Bir günde 81 milyon dolar
        Bir günde 81 milyon dolar
        Jose Mourinho: Takımdan çok memnunum
        Jose Mourinho: Takımdan çok memnunum
        Ünlü oyuncudan anneye veda
        Ünlü oyuncudan anneye veda
        Karı koca sokak ortasında öldürülmüştü! 2 kişi tutuklandı
        Karı koca sokak ortasında öldürülmüştü! 2 kişi tutuklandı
        Fenerbahçe'de Wesley gelişmesi!
        Fenerbahçe'de Wesley gelişmesi!
        Bolu Dağı Tüneli'nde 50 günlük çalışma
        Bolu Dağı Tüneli'nde 50 günlük çalışma
        Beklenen haber geldi! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar başlıyor
        Beklenen haber geldi! Sıcaklıklar düşüyor, yağışlar başlıyor
        Çöpten kurtarıldı, milyon dolar ediyor
        Çöpten kurtarıldı, milyon dolar ediyor
        Türkiye'den 88 üniversite en az bir bilim alanında dünya liginde
        Türkiye'den 88 üniversite en az bir bilim alanında dünya liginde
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        SGK'dan zam farkı açıklaması
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        8 soruyla zihin yaşınızı öğrenebilirsiniz!
        Emeklilikte reform zamanı
        Emeklilikte reform zamanı
        Habertürk Anasayfa