AFİFE // 3 MART // TURKCELL SAHNESİ // 20.30

Kia'nın sunduğu Afife, Afife Tiyatro ve Zorlu PSM ortaklığıyla sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde seyircisiyle buluşuyor. “Bu dünyada kadın olmanın gereği var olmak istiyorsan yanman gerek. Yanarken peşinden gelenlerin yolunu aydınlatman, kendini feda etmen gerek.” "Kuşaklar boyunca tüm tiyatroculara ve cesur kadınlara ilham olmuş, bir deniz feneri gibi karanlık zamanlarda yol göstermiş bir ışık, bir simgedir Afife.

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Sahnede olmayı bütün mevcudiyetiyle arzulayan Afife’nin, kadının sahneye çıkmasına, göz önünde olmasına, yasak koyan düzene başkaldırısının çağdaş bir yorumudur. İşgal altında İstanbul’da cephesini perdesi bellemiş çok kültürlü bir tiyatro kumpanyasının sahne arkası olan “Afife”, sezon boyunca Zorlu PSM’de tiyatroseverlerle buluşuyor.

İNSANLAR MEKANLAR NESNELER// 3-4 MART // TURKCELL PLATINIUM SAHNESİ //

20.30

İnsanlar Mekanlar Nesneler, cesaretin ve özgürlüğün hikayesini sahneye taşıyor. Geçmişin yüklerinden kurtulmaya çalışan bir insanın, korkularla yüzleştiği, gerçekle barıştığı ve en önemlisi kendini sevdiği bir yolculuk… Bu oyun, hayatın başlangıçlarını, aileyi, bağımlılıklardan kurtulmayı ve yukarı bakmayı anlatıyor. “Aşağı bakmadan yola devam edebilecek miyiz?” sorusu etrafında dönen bu özel yapım, cesurca “evet” demenin gücünü Merve Dizdar’ın etkileyici performansıyla Zorlu PSM’de keşfetmeye davet ediyor.

İBRAHİM SELİM İLE BU GECE // 3 MART // %100 STUDIO // 21.00

Her hafta Türkiye ve gündeme dair konuları ve farklı ilgi alanlarından ağırladığı sürpriz konuk sanatçıları ile seyirci karşısına çıkan İbrahim Selim’in sevilen şovu “İbrahim Selim ile Bu Gece” izleyicilerini Zorlu PSM %100 Studio’da misafirlerini bekliyor.

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CMXXIV // 4-5-9 MART // TURKCELL SAHNESİ// 21.00

Dünyanın dört bir yanında binlerce kez sahne alan Cem Yılmaz sezon boyunca Turkcell Sahnesi’nde seyirci ile buluşmaya devam ediyor. "CMXXIV" Mart ayında gerçekleştireceği peş peşe gösterileriyle Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde izleyicileriyle buluşmaya devam ediyor. Sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde gerçekleştirilecek bu özel gösteri serisi bir kez daha kahkahalara boğacak.

BERK KARAN STAND UP // 4 MART // TOUCHÉ BY N KOLAY // 21.00 Başına gelen en güzel şeyin annesiz babasız büyümek olduğunu düşünen Berk Karan, hızlıca sahnelere yaklaşıyor. Berk Karan, tek kişilik gösterisi ile touché by N Kolay’da izleyicilerle buluşuyor. GECE DİYARI // 5 MART // TURKCELL PLATINIUM SAHNESİ // 20.30 Nicola ve Phillip’in babası kısa süren bir hastalığın üzerine ölmüştür. Geriye çer çöp dışında kalan tek şey çatı katında saklanmış bir tablodur. Siyah tahta bir çerçevenin içinde, suluboya ile yapılmış bir kilise resmi. Resimin köşesinde bir imza. A. Hitler. Kardeşler ve eşleri şoka girer. Bu ailenin geçmişinde hiç Nazi olmadığı söylenmiş onlara. Şimdi bu resmi ne yapmalı? Yakmalı mı, satmalı mı? Kim böyle bir şeyi ister? Bundan para kazanmak etik midir? İşte bu soruların cevapları iki kardeşin ve onların eşlerinin, kendi geçmişlerini, aile geçmişlerini ve Almanya’nın geçmişini sorgulamalarını sağlayacak. İttifaklar bozulacak, baştan kurulacak. Marius Von Mayenburg’un yazdığı bu hiciv dolu kara komedide Almanya kendi zor mirası ile yüzleşirken karakterler de hayattaki duruşları ve kimlikleri Zorlu PSM’de sınanacak. EMİR ERSOY "CUBAN CLASSICS"// 5 MART // TOUCHÉ BY N KOLAY // 21.00 .png Piyanist Emir Ersoy, CUBAN CLASSICS projesini Volkan Öktem, Eylem Pelit, Aleiksi Contreras ve Sercan Kerpiççiler ile birlikte sahneleyecek. Küba ve Latin Amerikanın eşsiz melodilierini, Michel Camilo, Chick Corea, Cucho Valdes gibi isimlerin bestelerini kendi stilleriyle harmanlayan grubun performansı Zorlu PSM touché by N Kolay’da izleyicilerle buluşuyor. BİFO & ENRİCO PACE // 6 MART // TURKCELL SAHNESİ// 20.00 Borusan İstanbul Filarmoni Orkestrası, Mart konserlerinin ilk konuğu olarak uluslararası piyano virtuözü Enrico Pace’yi ağırlıyor. 1989 yılında Utrecht Uluslararası Franz Liszt Piyano Yarışması’nı kazanan Pace, dünyaca ünlü orkestralar ve şeflerle sahne aldı. Oda müziği repertuvarındaki başarılarıyla da tanınan Pace, bu konserde klasik müziğin iki büyük ustasının eserlerini seslendirecek. REKLAM TERAPİ // 6 MART// %100 STUDIO // 20.30 .png "Terapi", başarılı bir psikiyatrist olan ama yaşamında sorunlarla boğuşan Elisa’nın, terapiye gelen genç ve patavatsız Yvonne ile yaptığı seans sırasında kendi hayatıyla ilgili şok edici gerçekleri öğrenmesini konu ediyor. Kadınların yaralarını, dayanışmayla nasıl iyileştirebileceğini hem duygusal hem de eğlenceli bir dille anlatan bu oyun, Zorlu PSM %100 Studio’da izleyiciyi hüzün ve kahkahalar arasında sürükleyici bir yolculuğa çıkarıyor.

MELİKŞAH ALTUNTAŞ ‘’BUNU KENDİME NEDEN YAPIYORUM?’’// 7 MART // TURKCELL PLATINIUM SAHNESİ // 21.00 Melikşah Altuntaş yeniden kahkahalara boğmaya hazırlanıyor. Hayır diyememe hastalığı ve mesleki soru işaretlerinden muzdarip Melikşah Altuntaş, beklentiler, önyargı ve hayal kırıklığı üzerine batılı anlamda ilk Elazığlılık deneyimini, görsel ve işitsel bir anksiyete krizine dönüştürüyor. REKLAM ATA DEMİRER GAZİNOSU // 7 MART // TURKCELL SAHNESİ // 21.00 Türkiye’nin en sevilen komedyenlerinden Ata Demirer, ilgiyle takip edilen gösterisi “Ata Demirer Gazinosu” ile sezon boyunca Zorlu PSM’de izleyicilerle buluşmaya devam ediyor. Zorlu PSM ve BKM iş birliğiyle sezon boyunca Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde devam edecek muhteşem gösterinin Mart ayındaki gösterimleri Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde. OZAN MUSLUOĞLU QUINTET // 7 MART // TOUCHÉ BY N KOLAY// 21.00 Ozan Musluoğlu Quintet 18 Ekim'de touché by N Kolay'da sahne alıyor. DEPECHE MODE PARTY // 7 MART // %100 STUDIO// 21.00 Zorlu PSM yıllar boyunca müziğin ritmiyle kalplerimizi birleştiren, "Depeche Mode Tutkudur…" diyen her müzikseveri %100 Studio’ya bekliyor. Depeche Mode'un unutulmaz melodilerini yeniden canlandıracağımız bu özel gece, bizleri bir araya getiren, duygularımızı, anılarımızı ve tutkumuzu paylaştığımız eşsiz şarkılarla dolu olacak. "Enjoy the Silence", "Personal Jesus", "Just Can't Get Enough" ve daha fazlası 7 Mart akşamı %100 Studio’da! FERİT ODMAN QUINTET// 8 MART // TOUCHÉ BY N KOLAY// 21.00 Türkiye’nin caz sahnesinin önemli isimlerini bir araya getiren Ferit Odman Quintet touché by N Kolay’da dinleyenleriyle buluşacak.Türkiye'de caz davulunun öncülerinden Ferit Odman; Downbeat dergisinden dört yıldızla taçlandırılmış olan Autumn In New York ve Nommo albümlerindeki quintet aranjmanlarına yer verecek. Odman'ın quinteti ile hard-bop dünyasının derinlerinde güzel bir yolculuğa çıkacaksınız. BAK ORADA NE VAR // 8 MART // %100 STUDIO// 14.00-15.30 Bebekler, iki dansçı eşliğinde renklerin ve hareketlerin dünyasına adım atıyor. “Bak Orada Ne Var!” etkinliği, bebeklerin güvenli ve rahat bir ortamda özgürce keşfedeceği bir dans performansını 8 Mart günü Zorlu PSM’de sunuyor.

İZNİNLE // 8 MART // TURKCELL PLATINIUM SAHNESİ // 20.30 Açelya, tanıdık ve hayatımızla özdeşleşebilen bir kadın karakter. İzzettin Çalışlar’ın “İzninle” adlı oyunu, Açelya’nın ayakları üzerinde durmaya çalışan, kendi başına yetmeyi hayal eden bir kadının hikayesini anlatıyor. Herkesin kendini Açelya olarak görebileceği bu tek kişilik oyun, aslında salondaki her izleyiciyle farklı bir hale geliyor. Tiyatroseverler Zorlu PSM’de onunla hüzünlenip, heyecanlanacak, hayatımıza dair bir anlam keşfedecek. EMEL SAYIN // 8 MART // TURKCELL SAHNESİ// 21.00 Emel Sayın, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde Zorlu PSM’de. Plakları, kasetleri ve CD'leriyle evleri şenlendiren, unutulmaz performanslar ile hafızalarımızda yer eden, her defasında yeni bir heyecanla izlenen filmleriyle hayatları renklendiren, bütün zamanların en güzel sesi Emel Sayın’ı Dünya Kadınlar Günü’nde Turkcell Sahnesi’nde müzikseverlerle buluşuyor. UNSEEN // 8 MART // ZORLU PSM // 13.00 Türkiye’de ilk defa bir kültür sanat kurumu misafirlerini sahne arkasındaki, kimsenin bilmediği ve görmediği, merak edilen o özel yolculuğa çıkarıyor. UNSEEN Tur ile Zorlu PSM’de sahnelenen dev yapımların sahne arkasını, sanatçıların bıraktığı izleri, hediyeleri, hikayeleri, fotoğrafları ve daha birçok anıyı keşif dolu 5000 adımlık rehberli tur eşliğinde keşfetmek mümkün. Dünyanın en büyük kültür sanat merkezleri arasında yer alan Zorlu PSM’nin muhteşem mimarisine ve büyüleyici atmosferinin her detayına UNSEEN Tur ile yakından tanık olunacak. REKLAM BALİNA // 9 MART // TURKCEL PLATINIUM SAHNESİ // 15.00-20.30 Sahnelerin sevilen PSM Prodüksiyonu Balina 9 Mart günü tiyatroseverlerle buluşuyor. İbrahim Çiçek’in yönettiği, Enis Arıkan, Şebnem Bozoklu, Yağız Can Konyalı, Helin Kandemir ve Emine Evirgen’in sahne aldığı oyun, bir baba-kızın çok geç kaldıkları kavuşma hikayesini anlatıyor. KISIK ATEŞTE DÜDÜKLÜ TENCERE // 9 MART // %100 STUDIO // 16.00-19.00 30 metrelik dev bir yumurta Üsküdar’dan çıkıp Bekir şefi kovalamaya başlıyor. O sırada dostlarıyla zaferini kutlayan Beyefendi siparişini bekliyor. İçerisi giderek ısınıyor. Duvarlar eriyor, bina sallanıyor. Tüm bu kaosun ortasında, yumurtayı pişirmesi gereken Bekir ise fokurdamaya başlıyor. Bıçak olan şefler, kafasını kuma gömen kuşlar ve Kurt Cobain… Hepsi bu hikâyenin bir parçası. Kader aileden gelen bir miras mıdır? Sonsuz bir uyku insanı dinlendirir mi? Hiç kafanızı kaybettiniz mi? İnsan hiç tanımadığı bir kişiye benzer mi? Zaman ilerliyor, Beyefendi sabırsızlıkla yumurtasını bekliyor. Bekir, yumurta hazır mı? PSM Atölye’nin üçüncü sezonunda sahnelenen özgün oyunlardan biri olan “Kısık Ateşte Düdüklü Tencere” profesyonel yolculuğuna %100 Studio’da devam ediyor.

PELİN BATU VE SERHAN BALİ İLE TARİH BOYU KADIN VE SANAT // 9 MART // TOUCHÉ BY N KOLAY // 17.00 Dr. Pelin Batu ve Serhan Bali, 9 Mart’ta touché by N Kolay’da gerçekleşecek özel programlarında, tarih boyunca kadınların sanat alanındaki yerini, katkılarını ve karşılaştıkları zorlukları ele alıyorlar. Yazar-şair Pelin Batu, kadın sanatçıların eserlerinin tarih boyunca nasıl şekillendiğini anlatırken, yazar-müzisyen Serhan Bali, müziğin bu süreçteki rolünü tartışıyor. Program, sanat tarihine dair derinlemesine bir sohbetin yanı sıra müzik ve şiir dinletileriyle de zenginleşiyor.