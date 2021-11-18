'Birini kaybedince simsiyah oluyor her şey!'

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Hafta içi her gün Bloomberg HT ekranlarında yayınlanan, yapımcılığını BBO Yapım Mahperi Altun Uçar ve Şafak Bakkalbaşıoğlu'nun üstlendiği 'Aslı Şafak'la İşin Aslı' programı 4. sezonunda 700. bölüme imza attı. Emel Sayın uzun aradan sonra ilk defa bir TV programına konuk oldu. Sayın, "Artık çok istediğim şeyleri, tereddütümün olmadığı beni mutlu edecek programlara katılmayı tercih edeceğim. Bugün çok severek, takip ettiğim için bu programa geldim." dedi.

"TV PROGRAMI YAPMAK İSTİYORUM"

Emel Sayın, "Benim arzu ettiğim şeyler içinde TV'de program yapmak var. Yıllar önce show programları yaptım, çok ara verdim. Şimdi çok isterim bir TV programı yapmayı. Mutlaka müzik ve fark olmalı. İşin zorluğu orada." ifadelerini kullanarak, televizyon programlarına yeşil ışık yaktı.

"PANDEMİ İÇİME DÖNMEMİ SAĞLADI"

Pandemide dünya görüşünün değiştiğini belirten usta sanatçı, "Pandemi içime dönmemi sağladı. Başka açıdan bakmaya başladım. İşimle ilgili beni çok etkiledi. 59 yıldır sahnelerdeyim. Yıllar içinde her şey beni her zaman mutlu etmemiş. Öyle gerekmiş, onları yapmam gerekiyormuş. Şimdi öyle bir yerde olduğumu keşfettim. Beni mutlu edecek şeyleri yapma konforumun olması gerektiğini düşündüm. Sevenlerim var. Onlar beni daha çok görmeyi arzu ediyorlar ve yapacağız. Eskisi kadar sürekli devamlı değil... Bilmiyorum başka neler gelecek?" şeklinde konuştu.

"HERKESİ KIRAMAMAK YORUYOR!"

Emel Sayın daha sonra şu ifadeleri kullandı:

Hatır işleri çok oldu. Çok profesyonel olup, bunlar olabilir. Ama onun da sınırı olmalı. Herkesi kıramamak sizi yoruyor. Ama bunu sonra anlıyorsunuz. Hoş bir şey ama sizi yoruyor onları da biraz ayıklamak gerekiyor. Bu kadar yıl mutsuz muyum? Çalışmak, herkesi mutlu etmeye çalışmak? Şikayetçi değilim. "Keşke biraz daha seçici olsaydım!" diye düşündürüyor beni. Halkla iç içe olma fikri çok iyi geliyor ve bunu çok arzu ediyorum. Ailenin hep neşe kaynağı oldum. Benim de dibe vurduğum acı yaşadığım zamanlar oldu. Çok sevdiğin birini kaybedince simsiyah oluyor her şey. Hiçbir şey geçmeyecek sanıyorsunuz. Ama geçiyor. Sorunlarla çok çabuk baş edemiyorum ama içimde yaşıyorum. Yansıtmıyorum. Yanlış anlaşılmaktan korkarım. Biraz ünlü olan birileri mutlaka yanlış anlaşılabiliyor. Bu yüzden de kitabıma hız verdim. Biraz kendimi anlatmak, bazı şeyleri düzeltmek ihtiyacındayım. Böyle bir şey yapmadım demek yerine susmayı tercih ettim.

EMEL SAYIN'IN FİLMİ GELİYOR!

75 yaşındaki Sayın, "Biyografi filmi hazırlıyoruz. Belgesel gibi bir film olacak. Bunun üzerine yoğunlaştım. Bunun için sahneye biraz uzak duruyorum." diyerek, film müjdesini sevenleriyle paylaştı.

İşte usta sanatçının dikkat çeken açıklamalarından bazıları;

*Delirdiğim zamanlar oldu, insanım çünkü. Bir nokta var oraya geldiği zaman Amerikalı eşimle kavga ediyordum. Bir şeye çok sinirlendim mesela bir gün. İngilizce konuşuyor. Beni engellemeye çalışıyor, "Hayır ben gideceğim!" dedim. Koluna vurmuşum sonra öğrendim. Çok zor sinirli olurum.

*Kültür Bakanlığı bizi Tunus'a gönderdi. Son konserimizden dönerken bir şeye çok çok sinirlenmiştim. Dönüp, "Teessüf ederim!" demişim. Orkestra şefim çok gülüp en sinirli anınızda bile sadece "Teessüf ederim' demiştiniz." dedi.

YALNIZLIK DUYGUSU ZAMAN ZAMAN BENİ KAPLIYOR

*Yalnızlık duygusu zaman zaman beni çok kaplıyor. Özellikle son 2 senedir... Işıklarımı açıyorum gece hepsini. Çünkü ben mutlaka akşam olunca komşularımın, diğer evlerin ışıklarına bakıyorum. Evde olsunlar istiyorum. Onları öyle görünce ben de gece 12'ye kadar ışığımı kapatmıyorum. Onlar da benim ışığımı görsünler istiyorum. Hep onların ışıkları yansın, hep evde olsunlar istiyorum. Çok çalıştım, hem mutluyum hem de bu kadarı doğru değildi belki. Evi özlerdim. Ev yaşamı, aile yaşamımı çok özlerdim. Gece o zaman da evlerin ışıklarına bakardım. "Ah ne güzel sofra kurdular yemek yiyorlar belki" derdim. Ve ben yapamazdım yoğun çalıştığım için. Yılbaşı geceleri beni çok duygulandırır. En yalnız hissettiğim geceler yılbaşı geceleri. O yüzden hep çalmayı tercih ettim o gecelerde. Ailem de yanımda olsa ben kendimi yalnız hissederdim.