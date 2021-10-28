Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, teknesi 'Lana' ile Bodrum'dan sonra soluğu Marmaris'te aldı. 107 metre uzunluğundaki lüks yatıyla mavi tura çıkan Gates, Hisarönü Körfezi'ne geldi. Gates, daha sonra Emel Sayın Koyu'na demirledi.

"HİÇ AKLINDAN GEÇİRME BILL"

Bunun üzerine ünlü sanatçı Emel Sayın esprili bir mesaj paylaştı: "Hiç aklından geçirme Bill, satılık değil..."

Bill Gates, yaklaşık 1 haftadır Ege sahillerinin tadını çıkarıyor.