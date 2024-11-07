Emel Müftüoğlu'ndan, Sezen Aksu'ya övgü dolu paylaşım

Ünlü şarkıcı Emel Müftüoğlu, sosyal medya hesabından yakın dostu ve meslektaşı Sezen Aksu ile bir paylaşım yaptı.

REKLAM advertisement1

Müftüoğlu, yaptığı o paylaşımda, Aksu'nun yaratıcılığını ve sanatın her alanındaki yeteneğini öven şu ifadeler kullandı, "Öyle oturuyor gibi göründüğüne bakmayın; şarkı yapmaktan söz yazmaya, şarkı aranjesinden ayakkabı ve takı tasarımına, dekorasyondan hiç düşünülmemiş teknolojik buluşlara... Hangi birini sayayım ki?"

Fotoğraflar: Instagram