Emel Müftüoğlu: Dinlenme molası verdik
Emel Müftüoğlu, Sezen Aksu ile yürüyüşte dinlenme molasını sosyal medyada paylaştı
Giriş: 29.10.2025 - 22:47 Güncelleme: 29.10.2025 - 22:47
Şarkıcı Emel Müftüoğlu, sosyal medya hesabından yakın dostu ve meslektaşı Sezen Aksu ile yürüyüş yaptıklarını gösteren bir fotoğraf paylaştı. Müftüoğlu, bir bankta dinlenirken çekilen fotoğrafa; "Dinlenme molası verdik, 8.565.327 adım yürüdükten sonra" ifadesiyle yayımladı.
Fotoğraf: Instagram
