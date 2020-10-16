Emel Müftüoğlu 59 yaşında

Daha sonra Hakan Altun'un menajeri Süleyman Çakmakçı, konuyla ilgili açıklama yaparak, "Hakan Bey ve Ajda Hanım yeni projelerinde bir araya gelecek. İkisi de Bodrum'da yaşadığı için projeleri için sık sık buluşuyorlar. Önümüzdeki yıl halk konserleri verecekler" demişti.