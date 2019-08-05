Emekliye bayram ikramiyesi ne zaman yatacak

05 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Milyonlarca emekli, Kurban Bayramı öncesine bayram ikramiyelerinin ne zaman verileceğini merak ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, yaklaşık 12 milyon emekliyi ilgilendiren bayram ikramiyelerinin verileceği tarihi açıkladı. Peki 2019 yılı Kurban Bayramında emekliye bayram ikramiyesi ne kadar ödenecek? Bayram ikramiyesi kimlere verilecek? İşte detaylar...
EMEKLİYE KURBAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, milyonlarca emekliye Kurban Bayramı için verilecek bayram ikramiyesinin 8-9 Ağustos'ta yatırılacağını açıkladı. Buna göre ikramiyeler SSK kapsamında olanlara 8 Ağustos, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı kapsamında olanlara da 9 Ağustos’ta ödenecek.
BAYRAM İKRAMİYESİ KİMLERE VERİLECEK?
Bayram ikramiyesi, ödemenin yapıldığı tarihte SGK’dan emekli aylığı, yaşlılık aylığı, vazife malullüğü aylığı, malullük aylığı, ölüm aylığı (dul-yetim aylığı) ile sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri almakta olan kişilere ödenecek. Ayrıca aylık almakta olan; şehit yakınları, gaziler, muharip gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve terörden zarar gören sivil vatandaşlar ile bu kişilerin hak sahipleri de bayram ikramiyesi alabilecek.
YENİ EMEKLİLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALABİLECK Mİ?
Ramazan Bayramı'ndan sonra emekli olanlar da Kurban Bayramı'nda verilecek ikramiyeden faydalanabilecek.
2019 KURBAN BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ NE KADAR?
Emeklilere bayram ikramiyesi geçen yıl belirlenen 1000 liraya sabitlenmiş durumda. 2019 Kurban Bayramı ikramiyeleri de 1000 lira olarak verilecek.
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