Ramazan ayı tarihi gelirken emekli bayram ikramiyesi ödemeleri ile ilgili haberler de yakından takip ediliyor. 2018 yılından bu yana ödenen bayram ikramiyeleri ile ilgili bu yıl önemli bir gelişme yaşanabilir. Asgari ücrette yapılan zammın bayram ikramiyelerine de yansıtılması kulislerde konuşuluyor. Masada çeşitli formüller bulunurken emekli bayram ikramiyesi ne kadar ve ne zaman ödenecek konusuyla ilgili araştırmalar artış gösterdi. İşte, 2022 emekli bayram ikramiyesi hakkında detaylar...