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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler EMEKLİYE 3. İKRAMİYE | Emeklilerin gözü 100. yıl müjdesinde! Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi, ne kadar olacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Emeklilerin gözü 100. yıl müjdesinde! Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi?

        Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi yani 3. emekli ikramiyesi milyonlarca emekli tarafından merak ediyor. Gözler 3. emekli ikramiyesiyle ilgili bugün toplanacak olan Kabine Toplantısı'na çevrildi. Peki, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda emeklilere Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? İşte emrak edilen detaylar...

        Mehmet Kerem Hançer
        mhancer@haberturk.com
        Giriş: 09.10.2023 - 10:23 Güncelleme: 09.10.2023 - 10:23
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        • 1

          Emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi yani emekli 3. ikramiyesi verilecek mi? Milyonlarca emekli Cumhuriyet'in 100. yılının kutlanacağı 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesinde merak ediliyor. Peki, emekli Cumhuriyet Bayramı ikramiyesi verilecek mi? İşte detaylar...

        • 2

          CUMHURİYET BAYRAMI EMEKLİ İKRAMİYESİ VERİLECEK Mİ?

          Bilindiği üzere emeklilere Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı'nda olmak üzere yılda iki defa 2 bin lira emekli bayram ikramiyesi ödeniyor. Kulislerde yer alan bilgiye göre, Cumhuriyet'in 100. yılına özel, tek seferlik emeklilere 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda ikramiye verilmesiyle ilgili çalışma yürütülüyor.

          Habertürk Ankara Bürosu'na mevcut iddiaları değerlendiren yetkililer, emekli ikramiyesinin şu anda gündemde olmadığını belirtti. Öte yandan, ikramiyeyle ilgili çalışma yapıldığı bilgisine ise resmi makamlardan doğrulama gelmedi.

        • 3

          AK PARTİ'DEN EMEKLİ İKRAMİYESİ AÇIKLAMASI!

          AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, emeklilere 5 bin TL 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ikramiyesine ilişkin olarak "Bir tarih vermek benim bulunduğum pozisyon itibarıyla doğru değil. Hangi aşamada olduğunu çok fazla bilmiyorum. Ama Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız bu konuda hem emeklilerimizin bize gelen taleplerini karşılamak noktasında hem de bütçe dengesi pozisyonundaki hususu masaya yatırmak suretiyle en doğru kararı vermek için çalışmalarını hızla yapıyorlar. İnşallah bu konudaki çalışmalar nihayete erdiğinde bunu kamuoyuyla paylaşacaklardır." ifadelerini kullandı.

        • 4

          Ancak önümüzdeki günlerde konuyla ilgili yeni gelişmeler yaşanabilir. Özellikle bugün yapılacak Kabine Toplantısı'nda konunun gündeme gelmesi ve bir karar alınması halinde sizlerle paylaşacağız.

        • 5
        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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