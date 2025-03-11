60 yıllık bir kariyere sahip olan 88 yaşındaki Hollywood emektarı Robert Redford, en son 2019'da 'Avengers: Endgame'de rol aldı. Oyunculuktan emekli olmaya karar veren Redford, Western türündeki gerilim dizisi 'Dark Winds'in üçüncü sezonunda küçük bir rol alarak hayranlarını şaşırttı.

Emektar oyuncu, hapishanede geçen gerilimli bir sahne için diziye katıldı.

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Yönetmen Chris Eyre, prömiyerin ardından verdiği bir röportajda, 6 yıllık aradan sonra sete dönüş yapan Redford'un dizide görünmesinin ilk sezondan beri konuşulan bir şey olduğunu söyledi.

Dizinin hem başrol oyuncusu hem de yapımcısı olan Zahn McClarnon, "Hayatımda Robert Redford'u tanıyacağımı, hatta onunla bir sahnede olacağım bir konuma gelebileceğimi hiç düşünmemiştim" dedi.

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Dizi sorumlusu John Wirth, "Olana kadar bunun gerçekleşeceğinden hiç emin değildim" diyen konuştu.

Redford, 2018'de emeklilik kararını açıklamış, en son 2019'da beyazperdede görülmüştü. 7 yıl önce emeklilşk kararını açıklarken Redford, "Asla asla demem, ama oyunculuk açısından bunun benim için son olacağına karar verdim. Bundan sonra emekliliğe doğru ilerleyeceğim, çünkü 21 yaşımdan beri bu işi yapıyorum" demişti.