Bakanlık çalışmaları başladı: Emeklilere bölgesel destek formülü geliyor!
Emekliler için yeni bir düzenleme gündeme geldi. 'Emekliye bölgesel destek' olarak adlandırılan düzenleme kapsamında, 10 bin TL maaş alan emeklilere su, doğalgaz, kira, ve gıda gibi yardımların yapılması üzerinde çalışılıyor. İşte, emekliye bölgesel destek hakkında merak edilen tüm detaylar...
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Emekliler için yeni bir düzenleme daha yolda. 'Emekliye bölgesel destek' kapsamında, 10 bin TL alan emeklilere kira, gıda, su, doğalgaz yardımı yapılması gündemde. Konuya ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın çalışmaları sürüyor. İşte, detaylar...
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EMEKLİYE BÖLGESEL DESTEK FORMÜLÜ NEDİR, NE AMAÇLANIYOR?
Emekliler ile ilgili yeni bir düzenleme gündemde. 'Bölgesel destek' olarak adlandırılan düzenlemeye göre; şu anda en düşük emekli maaşı olan 10 bin TL olan vatandaşlara elektrik, kira, gıda, su ve doğalgaz yardımı yapılacak. Bu düzenleme uygulanırken kişinin yaşadığı şehrin ve bölgenin ekonomik koşulları göz önüne alınacak.
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EMEKLİYE BÖLGESEL DESTEK FORMULÜNÜN ŞARTLARI NELERDİR?
Edinilen bilgiye göre; kişinin destek alması için gelirinin 10 bin TL'yi geçmemesi,
Hane içindeki tek gelirin 10 bin TL'lik emekli maaşı olması ve başka gelirin olmaması,
Kişinin kirada oturması şartı aranacak.
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EMEKLİYE BÖLGESEL DESTEK FORMULÜ BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Henüz çalışmada son aşamaya gelinmedi; kriterler Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından netleştirecek. Ardından Kabine Toplantısı'nda değerlendirilecek. Düzenleme, resmileştiğinde haberimize ekleyeceğiz ancak şu anda resmi bir açıklama yok.