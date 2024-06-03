Mayıs ayı enflasyon rakamları açıklandı! Temmuz ayında emekli maaşı ne olur?
6 aylık enflasyon farkına göre hesaplanan emekli maaşları yavaş yavaş şekilleniyor. Ocak-Nisan arası enflasyon farkı 18,72 olarak belirlendi. TÜİK, Mayıs ayı enflasyon verilerini de açıkladı ve tablo daha da netleşmeye başladı. Peki, Mayıs enflasyon oranı ne oldu, 2024 Temmuz ayında emekli maaşı ne olur? İşte, detaylar...
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TÜİK Mayıs enflasyon rakamlarını bugün açıkladı. TÜİK ilk dört ay için enflasyonu yüzde 18,72 olarak belirledi. 6 aylık enflasyon farkına göre hesaplanan emekli zammı yavaş yavaş netleşmeye başlıyor. Peki, Mayıs ayı enflasyonu ne oldu, Temmuz'da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, detaylar...
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EMEKLİ ZAMMINDA 5 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!
TÜİK mayıs ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), bir önceki aya göre yüzde 3.37, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 22.72, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 75.45 olarak gerçekleşti. On iki aylık ortalamalara göre yüzde 62.51 olarak gerçekleşti.
Buna göre; SSK ve Bağ-Kur emeklileri Ocak ayı için yüzde 6,70, Şubat ayı için yüzde 4,53, Mart ayı için 3,16, Nisan ayı için 3,18 ve Mayıs için 3,37 enflasyon farkını şimdiden hak etmiş oldu.
Böylece Mayıs ayı itibarıyla SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı için 5 aylık enflasyon fark toplamı yüzde 22.72 olarak belirlendi.
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TEMMUZ AYINDA EMEKLİ MAAŞINA NE KADAR ZAM YAPILACAK?
Habertürk yazarı Ahmet Kıvanç'ın 10 Mayıs 2024 tarihli haberine göre; SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları doğrudan enflasyon oranında artırılıyor. Dört aylık enflasyona göre SSK ve BAĞ-KUR’lular için Temmuz ayında yüzde 18,72 zam şu an itibarıyla kesinleşti.
İlk 6 aylık enflasyon Merkez Bankası’nın tahmini doğrultusunda çıkarsa SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına Temmuz'da yüzde 25 oranında zam yapılacak.
İlk 6 aylık enflasyon piyasa katılımcılarının beklentisi doğrultusunda gerçekleşirse bu durumda yüzde 25,4 oranında zam yapılacak.
Mayıs ve Haziran aylarında enflasyonda sürpriz bir düşüş olmazsa, mevcut tahminlere göre SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına Temmuz ayında yüzde 25 dolayında zam yapılacağını söylemek mümkün.
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Memur maaşlarına ocak ayında yüzde 15 oranında toplu sözleşme zammı yapıldı. Toplu sözleşme zammını aşan ilk 6 aylık enflasyon farkına ilave olarak yılın ikinci yarısı için yüzde 10 oranında toplu sözleşme zammı yapılacak. Emekli memur aylıkları da aynı oranda artırılacak.
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Buna göre, 6 aylık enflasyon Merkez Bankası’nın tahminine uygun gerçekleşirse temmuz ayında memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 19,59 oranında; piyasa katılımcılarının beklentileri doğrultusunda gerçekleşirse yüzde 19,94 oranında zam yapılacak. Mevcut tahminlere göre memur maaşları ve emekli memur aylıklarında temmuz zammı yüzde 19,5-20,0 aralığında olacak.
Memur ve emekli memurların maaş zammı ile SSK ve BAĞ-KUR’luların maaş zammı arasında en az 5 puan fark olacak.
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 12 BİN 500 TL OLACAK
Habertürk yazarı Bülent Aydemir'in 28 Mayıs 2024 tarihli haberine göre; en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL olacak.
Emekli maaşlarına Temmuz ayında enflasyon farkı dışında herhangi bir artış yapılmayacak ancak en düşük emekli maaşlarında kök aylıklarında yasa ile bir düzenlemeye gidilecek.
Kök aylığı 10 bin liranın altında olan 3 milyon 601 bin 551 emekli bulunuyor. İlk 6 ay içinde enflasyon farkı olan yüzde 25’lik artışı alsalar bile emekli maaşı 12 bin 500 TL’ye ulaşmıyor. Hükümet, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine yapılacak yüzde 25’lik artışı en düşük emekli maaşına da olduğu gibi yansıtacak. Özetle 10 bin TL alan 3 milyon 601 bin 551 emekli, Temmuz'dan sonra 12 bin 500 TL alacak. Bu düzenlemeye, yeni emekli olacaklar da dahil.
Bu konuyla ilgili kanun teklifi 3 Temmuz’da enflasyon oranlarının açıklanmasıyla birlikte TBMM’ye sevk edilecek.
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MEMUR EMEKLİ VE SSK-BAĞKUR EMEKLİ MAAŞLARI EŞİTLENECEK Mİ?
Sosyal Güvenlik Başuzmanı İsa Karakaş, İHA'ya verdiği röportajda memur emekli maaşı ile SSK ve Bağ-Kur emekli maaşı hakkında bazı bilgiler verdi.
Karakaş, memur emeklerinin, SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle maaş eşitlemesi yönünde bir beklenti içerisinde olduğunu söyleyerek, "Geçmişe yönelik olarak baktığımız zaman en son 2023 Aralık ayında SSK ve Bağ-Kur emeklerin maaşı memur emekleriyle eşitlenmişti. Önceki dönemlerde de eşitleme olduğu için elbette ki memur emekleri şu anda SSK ve Bağ-Kur emeklileriyle eşitleme yapılarak yüzde 20 yerine yüzde 25 oranında zam beklentileri bulunmakta" ifadelerini kullandı.
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EMEKLİYE ARA ZAM VAR MI?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 17 Nisan AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda da kendisine yöneltilen emekli maaşı ve asgari ücret sorularını yanıtlamıştı. Işıkhan, o tarihte de şunları söylemişti,
"Biliyorsunuz en düşük emekli aylığı 10 bin lira. Zaten Temmuz ayında hem enflasyondan ya da sözleşmeden kaynaklanan farklar mutlaka emekli aylıklarına yansıtılacak. Bunun dışında asgari ücrette de herhangi bir ara zam düşünmüyoruz." demişti.
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EMEKLİ MAAŞINA REFAH PAYI EKLENEBİLİR Mİ?
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı. Işıkhan, "Temmuz ayında emekliye ekstra bir refah payı olabilir mi?" sorusuna ise "Şu an her şey için çok erken, Temmuz'u bekleyelim." yanıtını verdi.
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