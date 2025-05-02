Temmuz 2025’te emekli zam oranı yüzde kaç olacak sorusu gündemdeki yerini koruyor. Bilindiği üzere emekliler, yıl içerisinde maaşlarına 6 aylık periyotlar halinde zam alıyor. Ocak 2025'te SSK, Bağ-Kur emeklisine yüzde 15,75 zam yapılmış, en düşük emekli aylığı 14 bin 469 lira olmuştu. Şimdi tüm gözler Temmuz’da yapılacak zam oranına çevrildi. TÜİK tarafından Ocak, Şubat ve Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı. 3 aylık enflasyon oranı yüzde 10,06 olarak hesaplandı. Kesin oran Nisan, Mayıs ve Haziran verileri ile belli olacak. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte, Temmuz 2025 emekli maaşı zam oranı hesaplama...