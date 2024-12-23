CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN KABİNE SONRASI EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI"ASLA UMUT TACİRLİĞİ YAPMADIK"

2024 yılını emekliler yılı olarak ilan etmiştik. Bu sene boyunca Çalışma Bakanlığımız öncülüğünde emeklilerimize yönelik birçok proje hayata geçirildi. 16 Aralık'ta Türkiye Yüzyılı'nın emektarlarıyla bir araya geldik hem kendilerine teşekkür ettik hem de hasbıhal ettik.

Emeklilerimiz konusunda bugüne kadar asla umut tacirliği yapmadık. Meydanlarda bol keseden söz verip, göreve gelince sözünü unutanlardan değiliz. Yaşanan her sıkıntının, iletilen her serzenişin farkındayız.