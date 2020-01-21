21 OCAK 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Emekli promosyonları ne zaman belli olacak? sorusu 13 milyon emeklinin gündeminde. Promosyon görüşmeleri, Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Bankalar Birliği arasında yapılacak görüşmelerin ardından belirlenecek. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile bankalar arasında 2017'de imzalanan protokolle ilk defa toplu olarak başlatılan emeklilere banka promosyonu uygulamasında üç yıl geride kaldı. Peki 2020 Emekli promosyon ücreti ne kadar olur?
EMEKLİ PROMOSYON ÜCRETİ NE ZAMAN BELLİ OLACAK? 2020
Üç yıllığına, bin lira aylık alanlara 300, bin ile 2 bin lira arasında aylık alanlara 375, 2 bin lira üzeri aylık alanlara ise 450 lira olarak uygulanan banka promosyonda birçok emeklinin sözleşme süresi sona eriyor. 13 milyon emekliyi ilgilendiren promosyon görüşmeleri Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Bankalar Birliği arasında önümüzdeki ay yapılacak.
EMEKLİLER MASADA OLMAK İSTİYOR
Emeklilere banka promosyonu verilmesinin mimarının kendileri olduğunu ifade eden Türkiye Emekliler Derneği yetkilileri, promosyon görüşmelerinde masada olmak istiyor.
Promosyon için bankalarla tekrar masaya oturacak emekliler, yeni sözleşmede rakamların ekonomik koşullar dikkate alınarak, artırılmasını talep ediyor.
PROMOSYON ÖDEMESİ İÇİN BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?
Emekliler promosyon ödemesine ilişkin başvurularını;
Banka şubeleri,
İnternet Şubesi,
ATM'ler,
Müşteri İletişim Merkezleri aracılığı ile yapabilirler.
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