Emekli promosyon kampanyası yenilendi! 2025 Kasım en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi ve ne kadar?
Yeni ayla birlikte emekli promosyon kampanyası yenilendi. Emekli maaş promosyon kampanyalarından yararlanmak isteyen emekli vatandaşlar Ziraat Bankası, Garanti, Akbank, Türkiye Finans ve diğer bankaların promosyon tutarını araştırıyor. Promosyon miktarı, emeklinin aldığı maaşa göre değişiklik gösteriyor. Emekliler, farklı bankaların sunduğu teklifleri karşılaştırarak kendileri için en uygun olanı seçme imkanına sahip oluyor. Peki, en yüksek emekli promosyon veren banka hangisi ve ne kadar veriyor? İşte, 2025 kasım banka banka emekli promosyon tutarı
- 1
Emekli promosyon tutarları güncellendi. Kasım emekli promosyonlarını güncelleyen bankalar tutarlarını ve şartlarını duyurdu. 2025 yılı için güncellenen emekli promosyon miktarları, emekliler için önemli bir gelir kaynağı oluyor. Bazı bankalarda ek ödeme, fatura talimatı, kredi kartı ve mobil kullanım şartlarını birleştirerek toplamda 30.000 TL’yi geçebiliyor. İşte kasım 2025 banka banka emekli promosyon tutarları
- 2
ŞEKERBANK
Şekerbank maaş aralıklarına göre 12.000 TL'ye varan emekli promosyon kazanma fırsatı sunuyor.
Buna göre maaş aralığı:
0-9.999 TL aralığında ise 5.000-TL;
10.000-14.999 aralığında ise 8.000-TL;
15.000-19.999 aralığında ise 10.000-TL;
20.000 ve üzeri ise 12.000 TL olanlar emekli promosyon ödemesi alabilir.
Ek ürün kampanyaları ile birlikte promosyon tutarı 27.500 TL'ye varabiliyor.
Kampanya emekli maaşını Şekerbank'a taşıyan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile bankadan emekli maaşı almakta olan, mevcut 3 yıllık taahhüdü 2025 yılı içerisinde bitip taahhüdünü yenilemek isteyen emekliler için geçerlidir.
Ek ürün kampanyalarından faydalanmak isteyenler kampanya başvuru anında almak istediği ürünlere ilişkin başvurularda bulunması gerekmektedir.
- 3
ING BANKA
Emekli maaşınızı ING’den almaya başlayarak 15.000 TL’ye varan ek koşulsuz nakit emekli promosyon fırsatından yararlanabilirsiniz.
1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,
10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar ise 6.250 TL emekli maaş promosyonu,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arası ise 10.000 TL emekli maaş promosyonu,
15.000 TL - 20.000 TL (20.000 TL hariç) arası ise 12.500 TLemekli maaş promosyonu,
20.000 TL ve üzeri ise 15.000 TL nakit emekli maaş promosyon ödemesi alırsınız.
Kampanya 1 - 30 Kasım 2025 tarihleri arasında nakit promosyon alan müşteriler için geçerlidir. Bu tarihler dışında promosyon alan müşteriler kampanyadan yararlanamaz.
-
- 4
GARANTİ BANKASI
Emekli Promosyon Kampanyası geçerlilik tarihi 1 - 30 Kasım 2025’tir. Bankamız Kampanya Koşullarını değiştirme hakkını saklı tutar.
Siz de emekli maaşınızı Garanti BBVA’dan alarak, 25.000 TL'ye varan promosyon ve ödül fırsatından yararlanın! 15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus kazanabilirsiniz!
SGK emeklilerine özel Emeklilere Bonus şimdi Garanti BBVA’da! SGK emeklilerine özel Emeklilere Bonus’un ayrıcalıklı dünyasında yerinizi alın.
15.000 TL’ye kadar nakit promosyon, üstüne Bonus Kart veya Paracard'la 2.000 TL harcamaya 6.000 TL, 2.000 TL Avans Hesap harcamanıza 2.000 TL, yeni sigorta poliçenize de 2.000 TL olmak üzere toplamda 10.000 TL'ye varan bonus sizi bekliyor.
- 5
HALKBANK
Maaşını 3 yıl boyunca Halkbank aracılığıyla almayı taahhüt eden tüm SGK emeklileri, 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
Brüt maaş tutarı;
10.000 TL - 14.999,99 TL arasında olanlara 8.000 TL,
15.000 TL - 19.999,99 TL arasında olanlar 10.000 TL,
20.000 TL ve üzeri olanlar 12.000 TL promosyon ödemesi alacaklardır.
SGK'dan ölüm aylığı alan ve maaşı 10.000 TL altı olan hak sahipleri de başvurmaları halinde 5.000 TL promosyon ödemesi alacaklardır.
Halkbank Mobil'de İşlemler> Emeklilik İşlemleri>Emekli Promosyon Başvurusu veya Başvuru>Emekli Promosyon Başvurusu menülerinden promosyon başvurusu işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.
- 6
VAKIFBANK
Sosyal Güvenlik Kurumu ile Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. arasında imzalanan Protokol kapsamında, gelir/aylık alanlara promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Emekli maaşını VakıfBank'a taşıyan ve 3 yıl süre ile emekli maaşını VakıfBank'tan almayı taahhüt eden emekliler, promosyon ödemesinden faydalanabilmektedir.
1 aylık emekli maaşı tutarı;
10.000 TL ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,
10.000 TL - 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,
15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,
20.000 TL ve daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
Promosyon ödemesi için en yakın VakıfBank şubesine müracaat edebilir, VakıfBank yurt içi ATM cihazlarını kullanabilir ya da VakıfBank Mobil aracılığıyla başvuru yapabilirsiniz.
- 7
AKBANK
SSK, Bağkur veya Emekli Sandığı emekli maaşınızı 1-30 Kasım 2025 tarihleri arasında Akbank’a taşıyıp promosyon başvurusunda bulunduktan sonra 3 yıl boyunca maaşınızı bankamızdan almayı taahhüt ederek veya mevcut promosyon taahhüdünüzü yenileyerek 15.000 TL’ye varan promosyondan faydalanabilirsiniz. Ek olarak kampanya döneminde Akbank vadesiz hesabınızdan veya Axess ya da Wings kredi kartınızdan vereceğiniz ilk 5 yeni otomatik fatura ödeme talimatı için fatura başına 1.000 TL, toplam 5.000 TL; davet kodunuzla mobilden Akbanklı olup SGK emekli maaşını taşıyan yakınlarınızdan toplam 5.000 TL ve kredi kartı harcamanıza toplam 5.000 TL olmak üzere 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatından yararlanabilirsiniz. Şubeye gitmeye gerek kalmadan Akbank Mobil veya 444 25 25 Müşteri İletişim Merkezimiz aracılığıyla maaşınızı kolayca Akbank’a taşıyarak promosyon başvurusunda bulunabilir veya promosyon taahhüdünüzü yenileyebilirsiniz.
SGK emekli maaşını taşıyana veya taahhüdünü yenileyene 30.000 TL’ye varan nakit ödül fırsatı 15.000 TL’ye varan promosyona ek 15.000 TL nakit ödül
- 8
ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL'ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır. 3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
Emekli aylıklarını Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilerin promosyon ödemesinden faydalanabilmesi için maaş ödemelerini 3 yıl boyunca Ziraat Bankası aracılığı ile alacaklarına dair başvuruda bulunmaları yeterlidir.
Bankadan birden fazla emekli maaş ödemesi alan müşteriler için, ödenecek promosyon tutarı; maaş tutarları toplamına göre hesaplanmaktadır.
Promosyon ödemesine ilişkin başvurular; şubeler, İnternet Şubesi, Ziraat Mobil, ATM'ler, SMS, Müşteri İletişim Merkezi aracılığı ile yapılabilmektedir.
- 9
TÜRKİYE FİNANS
Emekli maaşını Türkiye Finans'a taşıyanlara 29.500 TL'ye varan promosyon, bonus ve ödül veriliyor.
Emekliler, maaşlarını Türkiye Finans'a taşıyarak, 29.500 TL'ye varan nakit promosyon ve bonus ile birlikte Türkiye Finans'a davet ettikleri emekli yakınları için nakit ödül fırsatından yararlanabiliyor.
SSK, Emekli Sandığı, Bağ-Kur emekli maaşlarını 36 ay boyunca banka aracılığı ile almak isteyen ve promosyon talebinde bulunan emeklilere, 2 adet yeni otomatik fatura ödeme talimatı vermesi, yedek hesabına sahip olması, kart harcama şartını yerine getirmesi ve emekli yakınlarını davet etmesi halinde;
9.999 TL'ye kadar emekli maaşı alanlara 15.500 TL'ye kadar
10.000 TL – 14.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 21.000 TL'ye kadar
15.000 TL – 19.999 TL arasında emekli maaşı alanlara 24.500 TL'ye kadar
20.000 TL ve daha fazla maaş alanlara 29.500 TL'ye kadar promosyon, bonus ve ödül ödemesi yapılacaktır.
*Bankalar promosyonlarını duyurdukça haberimize eklenecektir.