Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Emekli promosyon kampanyası 2025: Ziraat Bankası, TEB, Yapı Kredi, Akbank, Garanti, İş Bankası, Denizbank, Vakıfbank maaş promosyon tutarları! Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor?

        Emekli promosyon kampanyası 2025: Ziraat Bankası, TEB, Yapı Kredi, Akbank, Garanti hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor?

        Emekli banka promosyon kampanyaları ilgi görmeye devam ediyor. Kendilerine en uygun promosyon fırsatını yakalamak isteyen vatandaşlar en yüksek emekli promosyonu ne kadar sorusuna yanıt arıyor. Kamu ve özel bankalar, müşteri portföylerini genişletmek adına özel kampanyalar sunarken, emeklilere cazip avantajlar sağlamaya devam ediyor. Peki, Hangi banka ne kadar emekli promosyon veriyor?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.03.2025 - 12:40 Güncelleme: 29.03.2025 - 00:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Banka promosyonları için Mart ayıyla beraber yeni dönem başlıyor. Ziraat Bankası ve Halkbank gibi kamu bankalarında 12 bin liraya kadar yapılan ödemeler, özel bankalarda değişiklik gösteriyor. Bu noktada Vakıf Bank, TEB, Garanti BBVA, Denizbank, ING, Akbank, Ziraat Bankası, Yapı Kredi ve QNB Finansbank kampanyaları araştırılıyor. Peki, en yüksek emekli promosyonu ne kadar, hangi banka veriyor? İşte, Emekli promosyon kampanyalarında son durum

        • 2

          EN YÜKSEK EMEKLİ PROMOSYONU HANGİ BANKA VERİYOR?

          Türkiye'deki bankalar, emekli maaşlarını kendi kurumlarından almak isteyen emeklilere cazip promosyonlar sunmaktadır. İşte bazı bankaların 2025 yılı için sunduğu emekli promosyonları:​

          GARANTİ EMEKLİ PROMOSYON 2025

          Garanti BBVA’da emekli maaşı 10.000 TL’ye kadar olan emeklilerimize 6.250 TL, 10.000 – 15.000 TL arasında olan emeklilerimize 10.000 TL, 15.000 – 20.000 TL arasında olan emeklilerimize 12.500TL ve 20.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 15.000 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır. Emekli promosyon avantajından 1 – 31 Mart 2025 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir.

        • 3

          DENİZBANK EMEKLİ PROMOSYON TUTARLARI

          Emekli maaşını DenizBank‘tan alanlar 20.000 TL’ye varan nakit promosyon ve emeklilere özel sayısız ayrıcalıktan faydalanabilecekler. Kampanya 04.10.2024 ile 30.06.2025 tarihleri arasında DenizBank’ta yeni hesap açan ve 3 yıl süre ile maaş alma sözü veren emekliler ile Bankamızdan emekli maaşı almakta olan mevcut 3 yıllık taahhüdü kampanya dönemi içerisinde biten emekliler için geçerlidir.

          0-9.999 TL arası maaş alanlara 5.000 TL

          10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 8.000 TL

          15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL

          20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 12.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.

          Ayrıca Yeni hesap açan ve kampanyaya katılan emeklilerimize ek olarak;

          Mobil Deniz uygulamasını indirip kullanması durumunda 1,000 TL Nakit,

          KMH ürün başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 1,000 TL Nakit,

          Kredi Kartı başvurusu yaparak ürüne sahip olması durumunda 2,000 TL Nakit,

          Fatura otomatik ödeme talimatı vermesi durumunda maaş tutarına göre;

          0-9.999 TL arası maaş alanlara 1.000 TL

          10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 2.000 TL

          15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 3.000 TL

          20.000 TL ve üzeri maaş alanlara 4.000 TL nakit promosyon ödemesi yapılacaktır.

          ING BANK EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON TUTARLARI

          0 TL - 9.999 TL maaş alan emeklilere 6.250 TL ek talimatların yerine getirilmesi halinde 16.250 TL

          10.000 - 14.999 TL maaş alan emeklilere 10.000 TL ek koşulların sağlanması halinde 20.000 TL

          15.000 - 19.999 TL maaş alan emeklilere 12.500 TL ek koşulların yerine getirilmesi durumunda 22.500 TL

          20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere 15.000 TL promosyon, ek koşulların yerine getirilmesi halinde toplamda 25.000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapılıyor.

        • 4

          ŞEKERBANK EMEKLİ PROMOSYONU

          Şekerbank maaş aralıklarına göre 12.000 TL'ye varan emekli promosyon kazanma fırsatı sunuyor.

          Buna göre maaş aralığı:

          0-9.999 TL aralığında ise 5.000 TL,

          10.000-14.999 aralığında ise 8.000 TL,

          15.000-19.999 aralığında ise 10.000 TL,

          20.000 ve üzeri ise 12.000 TL olanlar emekli promosyon ödemesi alabilir.

        • 5

          YAPI KREDİ BANKA MAAŞ PROMOSYON TUTARLARI 2025

          0 - 9.999 TL maaş alan emeklilere 6.250 TL maaş promosyonu, fatura talimatı verilmesi halinde 2.500 TL, Kredi Kartı harcaması sözüne 2.000 TL ve son olarak dijital aktiflik durumunda 500 TL olmak üzere toplamda 11.250 TL en düşük promosyon ödemesi yapılıyor.

          10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL ek talimatları yerine getirmeleri durumunda 15.000 TL

          15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 12.500 TL ek talimatları yerine getirenlere 17.500 TL

          20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere 15.000 TL promosyon ödemesi ek talimatları yerine getirmeleri halinde toplamda 20.000 TL tutarında maaş promosyon ödemesi yapılıyor.

        • 6

          TEB EMEKLİ MAAŞ PROMOSYON TUTARI

          Emekli maaşını TEB’e taşıyarak 36 ay boyunca Bankamızdan almayı taahhüt eden müşterilerimiz toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon (12.000 TL’ye varan ana promosyona ilave olarak 9.000 ek promosyon) kazanıyor. 2 veya üzeri vereceğiniz (Elektrik veya Doğalgaz faturası zorunlu olmak şartı ile) otomatik fatura ödeme talimatınıza ek promosyon kazanarak toplamda 21.000 TL’ye varan promosyon kazanabilirsiniz.

          0-10.000 TL 5.000 TL nakit promosyon 9.000 TL ek promosyon ile toplamda 14.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi

          10.000-15.000 TL 8.000 TL nakit promosyon 9.000 TL ek promosyon ile toplamda 17.000 TL promosyon ödemesi

          15.000 TL ve 20.000 TL 10.000 TL nakit promosyon 9.000 TL ek promosyon ile toplamda 19.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi

          20.000 TL ve üzeri 12.000 TL 9.000 TL ek promosyon ile toplamda 21.000 TL'ye kadar promosyon ödemesi

        • 7

          VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI

          Maaşını VakıfBank’a taşıyan SGK emeklilerine özel 27.000 TL'ye varan ödeme!

          Maaşını VakıfBank'a taşıyacak SGK emeklilerimize, 12.000 TL'ye varan promosyona ek olarak; VakıfBank Troy Emekli Kredi Kartı ile yapacakları alışverişlerde toplamda aylık 1.500 TL'ye, 10 ayda 15.000 TL'ye varan nakit ödeme fırsatı.

          Kampanyadan 1 Şubat 2025-30 Nisan 2025 tarihleri arasında SGK Emekli maaşını VakıfBank’a taşıyacak veya yeni emekli olmuş ilk maaş bankası VakıfBank olan SGK emeklilerimiz faydalanabilecektir.

          1 aylık emekli maaşı tutarı;

          10.000 TL’ye (10.000 TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 5.000 TL,

          10.000 TL – 15.000 TL (15.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 8.000 TL,

          15.000 TL – 20.000 TL (20.000 TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 10.000 TL,

          20.000 TL daha fazla olanlara 3 yıl için toplam 12.000 TL peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.

          AKBANK EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI

          0 - 9.999 TL maaş alan emeklilere 6.250 TL maaş promosyonu, fatura talimatı verilmesi halinde 2.500 TL, Kredi Kartı harcaması sözüne 2.000 TL ve son olarak dijital aktiflik durumunda 500 TL olmak üzere toplamda 11.250 TL en düşük promosyon ödemesi yapılıyor.

          10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlara 10.000 TL ek talimatları yerine getirmeleri durumunda 15.000 TL

          15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlara 12.500 TL ek talimatları yerine getirenlere 17.500 TL

          20.000 TL ve üzeri maaş alan emeklilere 15.000 TL promosyon ödemesi ek talimatları yerine getirmeleri halinde toplamda 20.000 TL tutarında maaş promosyon ödemesi yapılıyor.

        • 8

          QNB

          15.000 TL 'ye varan nakit promosyon ve QNB Emekli kredi kartından yıllık 1.200 TL indirim olmak üzere toplamda 16.200 TL'ye varan emeklilik fırsatı sunuyor.

          İŞ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON TUTARI

          Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır. Emekli maaşını İş Bankası’na taşıyan SGK emeklilerine, 3 yıl süre ile emekli maaşlarını İş Bankası aracılığıyla almayı taahhüt etmeleri ve promosyona esas emekli maaşının İş Bankası hesabına aktarılmasını takiben promosyon ödemesi yapılacaktır.

          0 - 9.999 TL arası maaş alanlar 5.000 TL 10.000 TL - 14.999 TL arası maaş alanlar 8.000 TL, 15.000 TL - 19.999 TL arası maaş alanlar 10.000 TL ve ​20.000 TL ve üzeri maaş a​lanlar ​12.000 TL alabiliyor. Ek taahhütler ile bu tutarlar 2 bin TL daha artış gösteriyor.

          ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSYON KAMPANYASI

          SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Ziraat Bankası aracılığı ile alan müşterilere 12.000 TL’ye varan promosyon ödemesi imkanı sunulmaktadır.

          *Bankalar emekli promosyon ödemelerinde kampanyalarını sıklıkla yenileyebildikleri için en doğru emekli promosyon bilgilerine bankaların kendi internet siteleri üzerinden ulaşabilirsiniz.

        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
        İstanbul'da bayram trafiği başladı
        İstanbul'da bayram trafiği başladı
        Fenerbahçe, Bodrum'da dört köşe!
        Fenerbahçe, Bodrum'da dört köşe!
        Mourinho'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        Mourinho'dan Galatasaray maçı için açıklama!
        İmamoğlu protestolarına ilk iddianame
        İmamoğlu protestolarına ilk iddianame
        Ordu'nun peribacaları patlatıldı
        Ordu'nun peribacaları patlatıldı
        USAID'in görevleri bakanlığa devredilecek
        USAID'in görevleri bakanlığa devredilecek
        "Talisca'nın penaltı pozisyonunu tartışırım!"
        "Talisca'nın penaltı pozisyonunu tartışırım!"
        ABD bombardıman uçaklarını Hint Okyanusu'na konuşlandırdı
        ABD bombardıman uçaklarını Hint Okyanusu'na konuşlandırdı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Trump: Grönland dünya barışıyla ilgili
        Trump: Grönland dünya barışıyla ilgili
        Kadın kılığında yakalandı
        Kadın kılığında yakalandı
        Meloni, Vance'e katıldı
        Meloni, Vance'e katıldı
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        Türk-İş açıkladı: Açlık sınırı 23 bin 615 TL oldu
        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
        Cani sevgili çift bebeği birlikte öldürmüş! Menfezdeki vahşet!
        Cenazeleri adli tıpta kaldı
        Cenazeleri adli tıpta kaldı
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Myanmar'da 7.7 büyüklüğünde deprem
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        Ankara - İstanbul 3.5 saate düşüyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        5 yılda yüzde 44.5 arttı! 'Gri boşanma'da patlama!
        Habertürk Anasayfa