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        Haberler Gündem 3. Sayfa Emekli polis, tartıştığı eşini eşarpla boğdu | Son dakika haberleri

        Emekli polis, tartıştığı eşini eşarpla boğdu

        Tekirdağ'ın Marmaraereğlisi ilçesinde emekli polis memuru Halil Avşar (65), tartıştığı eşi Halime Avşar'ı (63) eşarpla boğdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2025 - 18:22 Güncelleme: 10.03.2025 - 18:22
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        Çorlu ilçesinde oturan ve Marmaraereğlisi ilçesindeki evlerine giden 2 çocuk sahibi Halil-Halime Avşar çifti arasında dün akşam saatlerinde tartışma çıktı.

        Tartışmanın büyümesi ile Halil Avşar, Halime Avşar'ın eşarpla boğdu ardından telefonla jandarmayı arayarak teslim olmak istediğini söyledi. Adrese, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde Halime Avşar'ın öldüğü belirlendi. Avşar'ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

        Gözaltına alınan Halil Avşar, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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