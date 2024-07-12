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        Haberler Gündem Güncel Emekli öğretmenden acı haber! Yüzerken epilepsi nöbeti geçirdi, 3 gün sonra cansız bedeni bulundu | Son dakika haberleri

        Emekli öğretmenden acı haber! Yüzerken epilepsi nöbeti geçirdi, 3 gün sonra cansız bedeni bulundu

        Balıkesir'in Erdek ilçesinde babası ile birlikte denizde yüzerken kaybolan 54 yaşındaki emekli öğretmen Banu Şafak Tutar'ın 3 gün sonra 14 kilometre uzaklıktaki Bandırma ilçesine bağlı Edincik Altı Sahili'nde cansız bedeni bulundu. İddiaya göre Tutar'ın yüzerken epilepsi nöbeti geçirerek kaybolduğu belirtildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 17:51 Güncelleme: 12.07.2024 - 17:57
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        • 1

          İstanbul'da öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan Banu Şafak Tutar, birlikte yaşadığı emekli albay olan babası ile tatil için Erdek'te bulunan askeri tesise geldi.

        • 2

          9 Temmuz günü denize giren Tutar, iddiaya göre yüzerken epilepsi nöbeti geçirerek kayboldu.

          Tutar'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı.

        • 3

          Deniz yüzeyi helikopter ile havadan taranırken, Sahil Güvenlik botlarıyla da koylar arandı.

        • 4

          Karadan arama çalışması yürüten jandarma ve arama kurtarma ekipleri, Banu Şafak Tutar'ın cansız bedenine 3 gün sonra, kaybolduğu yerden 14 kilometre uzaklıktaki Bandırma ilçesine bağlı Edincik Altı Sahilindeki kayalıklarda ulaştı.

        • 5

          Tutar’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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