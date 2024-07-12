Emekli öğretmenden acı haber! Yüzerken epilepsi nöbeti geçirdi, 3 gün sonra cansız bedeni bulundu
Balıkesir'in Erdek ilçesinde babası ile birlikte denizde yüzerken kaybolan 54 yaşındaki emekli öğretmen Banu Şafak Tutar'ın 3 gün sonra 14 kilometre uzaklıktaki Bandırma ilçesine bağlı Edincik Altı Sahili'nde cansız bedeni bulundu. İddiaya göre Tutar'ın yüzerken epilepsi nöbeti geçirerek kaybolduğu belirtildi.
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İstanbul'da öğretmenlik yaptıktan sonra emekli olan Banu Şafak Tutar, birlikte yaşadığı emekli albay olan babası ile tatil için Erdek'te bulunan askeri tesise geldi.
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9 Temmuz günü denize giren Tutar, iddiaya göre yüzerken epilepsi nöbeti geçirerek kayboldu.
Tutar'ın bulunması için arama çalışması başlatıldı.
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Deniz yüzeyi helikopter ile havadan taranırken, Sahil Güvenlik botlarıyla da koylar arandı.
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Karadan arama çalışması yürüten jandarma ve arama kurtarma ekipleri, Banu Şafak Tutar'ın cansız bedenine 3 gün sonra, kaybolduğu yerden 14 kilometre uzaklıktaki Bandırma ilçesine bağlı Edincik Altı Sahilindeki kayalıklarda ulaştı.
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Tutar’ın cesedi otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor.