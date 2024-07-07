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        Haberler Bilgi Ekonomi EMEKLİ MAAŞI ZAMMI 2024: Zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu? Emekli maaşı ödeme günleri

        Zamlı emekli maaşı ödeme takvimi: En düşük emekli maaşı ne kadar oldu?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon verileri kapsamında SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ve memurların merakla beklediği zam oranı netlik kazandı. Haziran ayı enflasyon oranının açıklamasıyla emekli aylıklarının ne kadar artacağı belli oldu. Peki, 2024 en düşük emekli maaşı ne kadar oldu ve zamlı emekli maaşları ne zaman yatacak? İşte SGK ile 4A, 4B, 4C zamlı emekli maaşı ödeme günleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2024 - 20:50 Güncelleme: 07.07.2024 - 21:13
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        • 1

          Zamlı emekli maaşı ödeme tarihleri gündemdeki yerini aldı. 3 Temmuz'da açıklanan haziran ayı enflasyon oranı ile 6 aylık enflasyon farkı belli olurken memur ve emekli zam oranları da netlik kazandı. Bu kapsamda, milyonlarca emekli en düşük emekli maaşının ne kadar olduğunu ve zamlı emekli maaşlarının ne zaman alınacağını merak ediyor. İşte emekli zammı son dakika gelişmeleri ile zamlı maaş ödeme tarihleri...

        • 2

          6 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU

          TÜİK, 3 Temmuz saat 10.00'da Haziran enflasyon rakamlarını açıkladı. Böylece, Ocak-Haziran arası 6 aylık enflasyon farkı dolayısıyla emekli zammı açıklandı. Açıklanan verilerle beraber 6 aylık enflasyon farkı belli oldu ve memur maaş zammında da tablo netleşti.

        • 3

          EMEKLİ ZAMMI NE KADAR OLDU?

          SGK ve Bağ-Kur emeklileri ocak ayı için yüzde 6,70, şubat ayı için yüzde 4,53, mart ayı için 3,16, nisan ayı için 3,18, mayıs ayı için 3,37 ve haziran ayı için 1,64 enflasyon farkını hak etmiş oldu. Böylece memur ve emeklileri maaş zammını ilgilendiren enflasyon metriği yüzde 24,73 olarak belirlendi. Buna göre; Emekliler yüzde 24,73'lük zam alacak.

        • 4

          ZAMLI EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATACAK?

          2024 temmuz ayı emekli maaşı zammının belli olmasıyla birlikte, zamlı maaşların 17 Temmuz tarihinden itibaren hesaplara yatırılması bekleniyor.

        • 5

          Bununla beraber 4A, 4B, 4C aylıkları tahsis numarasına göre farklı günlerde hesaplara aktarılıyor. SSK, BAĞ-KUR emekli aylığı ödeme takvimi şu şekilde;

        • 6

          SSK 4A EMEKLİ MAAŞI ÖDEME GÜNLERİ

          Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,

          Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,

        • 7

          Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,

          Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,

          Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.

        • 8

          4B BAĞ-KUR EMEKLİ AYLIĞI ÖDEME TARİHLERİ

          Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,

          Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,

          Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,

          Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.

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