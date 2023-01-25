Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 30 olarak belirlendi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı tanınmış oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 8 Eylül 1999 tarihi öncesi sigorta girişi olanları kapsayan EYT düzenlemesinin Meclis'e gelmesinin beklendiğini açıkladı. Zam oranlarının açıklanmasının ardından "Ne kadar emekli maaşı alırım?" araştırmaları hız kazandı. İşte, 4A, 4B, 4C SSK, SGK ve Bağ-Kur emekli maaş hesaplama ekranı...