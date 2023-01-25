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EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA TABLOSU 2023 | 4A, 4B, 4C SSK, SGK ve Bağ-Kur emekli maaş hesaplama nasıl yapılır? Emekli olsam ne kadar maaş alırım?

Emekli maaş hesaplama ekranı: Emekli olsam ne kadar maaş alırım?

Aralık ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı netleşirken, memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam yapıldı. 2023 Ocak zammının açıklanmasının ardından emekli maaşı hesaplama ekranı gündeme geldi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar EYT düzenlemesi detayları netleşirken 4A, 4B, 4C SSK, SGK ve Bağ-Kur emekli maaş hesaplama ekranı, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulamaya konuldu. İşte, 2023 Emekli maaşı hesaplama tablosu...

Giriş: 25.01.2023 - 07:53 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Emekli maaşlarına yapılacak zam oranı, 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 30 olarak belirlendi. Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi ile 2 milyon 250 bin kişiye emeklilik hakkı tanınmış oldu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, 8 Eylül 1999 tarihi öncesi sigorta girişi olanları kapsayan EYT düzenlemesinin Meclis'e gelmesinin beklendiğini açıkladı. Zam oranlarının açıklanmasının ardından "Ne kadar emekli maaşı alırım?" araştırmaları hız kazandı. İşte, 4A, 4B, 4C SSK, SGK ve Bağ-Kur emekli maaş hesaplama ekranı...

  • MEMUR ZAMMI AÇIKLANDI!

    Memur ve emekli zammının yüzde 25'ten yüzde 30'a yükselmesiyle maaş tablosu üçüncü kez güncellendi. Böylece yıllık maaş artışı yüzde 84.20’ye çıkmış oldu.

  • EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 5 BİN 500 TL OLDU

    En düşük emekli maaşı 3 bin 500 TL'den 5 bin 500 TL'ye çıkarıldı. En düşük emekli aylığı 2021 yılında 1500 TL idi. Geçen yıl ocak ayında 2 bin 500 TL’ye, Temmuz ayında ise 3 bin 500 TL’ye çıkartılmıştı.

  • 2000 sonrası SSK ile BAĞ-KUR'luların kök aylıkları temmuz ayında, bu yılın ocak - haziran döneminde gerçekleşecek enflasyon oranında artırılacak. Artırılan tutar 5.500 TL'nin altında kalırsa aynı aylığı almaya devam edecekler. Artırılan tutar 5.500 TL'yi geçerse, geçen tutar üzerinden ödeme yapılacak.

  • EMEKLİ OCAK AYI ZAM FARKI NE ZAMAN YATACAK?

    Emekli aylıkları Emekli Sandığı’nda her ayın 1’i ila 5’inde; SSK’lılarda 17’si ila 26’sında; BAĞ-KUR’lularda ise her ayın 25’i ila 28’inde ödeniyor. Yüzde 30 zammın SSK ve BAĞ-KUR’luların emekli aylığı ödemelerine yetişmesi bekleniyor. Emekli Sandığı mensuplarının ocak dönemi ödeme tarihi 1 Şubat olduğu için zamlı maaşlar Şubat ayında ödenecek. 

  • BUGÜN EMEKLİ OLSAM NE KADAR MAAŞ ALIRIM?

    Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) internet sitesinde 'Emekli olursam ne kadar maaş alırım' uygulamasını erişime açtı. Emekli maaşı hesaplanırken çalışma günü, prim ödemesi gibi bir çok kritere bakılıyor. SGK'nın internet sitesinde maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.

  • EMEKLİ MAAŞI NASIL HESAPLANIR?

    Emekli maaşı hesaplaması, çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik gösteriyor. Sosyal Güvenlik Kurumu da kendi sitesinde yer verdiği maaş ve emeklilik zamanı bilgileriyle birlikte, kesinlik içermeden emekli olduğunuzda alacağınız maaşı belirtiyor.

    4B Bağ-Kur emekli maaşı için vatandaşlar e-Devlet sistemine giriş yaparak alacakları maaşın tutarını öğrenebilirler. turkiye.gov.tr 4b emekli aylık hesaplamasayfasından vatandaşlar gerekli bilgileri doldurarak emekli maaşı hesaplaması yapabilirler.

  • EYT İLE NE KADAR EMEKLİ MAAŞI ALIRIM?

    Emekli maaşı hesaplaması çalışma günü, prim ödemesi gibi pek çok kritere göre değişiklik göstermektedir.

  • 4A EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU

    T.C Kimlik numaranızı,

    SSK Sicil Numaranızı,

    Baba adı,

    Nüfus il,

    Doğum tarihi bilgilerinizi yazın.

    ‘Sorgula’ butonuna basın

    Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

    4A EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

  • 4B EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU

    TC Kimlik numaranızı,

    Kurumu ve güvenlik kodunu yazın.

    Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

    4B EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

  • 4C EMEKLİ MAAŞ HESAPMA ROBOTU

    Doğum tarihi,

    Cinsiyet,

    4A çalışma süresi

    Başlangıç ve bitiş tarihi,

    Hizmet türünü seçin.

    Altta bulunan hesapla butonuna basın.

    Bu işlem sonucunda emeklilik hesaplamanız yapılacaktır.

    4C EMEKLİ MAAŞI HESAPLAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

Haberi Hazırlayan : Elif Büşra Cebeci
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