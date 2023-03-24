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Emekli maaşı açıklaması son dakika: Emekliye zam düzenlemesi TBMM'de! 2023 en düşük emekli maaşı ne kadar?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan en düşük emekli maaşı açıklaması!

En düşük emekli zammı için yapılan düzenleme gündemdeki yerini aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Güzel bir müjde vereyim. En düşük emekli maaşı 2 bin TL artırıyoruz" ifadelerini kullanarak en düşük emekli maaşını açıklamıştı. Açıklama sonrasında AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 7 bin 500 TL'nin üstünde emekli maaşı olanlar için bir düzenleme yapılmayacağını duyurdu. İşte detaylar...

Giriş: 24.03.2023 - 15:25 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdelediği emekli zammı açıklaması sonrasında AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, 7 bin 500 TL'nin üstünde emekli maaşı olanların zamdan etkilenme durumu hakkında açıklamalarda bulundu. Emekli zammında son dakika gelişmeleri yakından takip edilirken konuyla ilgili bilgileri haberimizde derledik. İşte detaylar...

  • AK PARTİ'DEN EMEKLİ ZAMMI AÇIKLAMASI

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, emekliye zam düzenlemesine ilişkin açıklama yaptı. Elitaş, "7 bin 500 TL altındaki emekli maaşları bu seviyeye çıkacak, üstündeki maaşlar aynı kalacak" ifadelerini kullandı.

    "EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 7 BİN 500 LİRA OLACAK"

    Cumhurbaşkanı Erdoğan katıldığı canlı yayında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. En düşük emeklli maaşına da değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan detaylar.

    "Emeklilerle ilgili çalışmamızı yaptık ve bu rakamı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız, Hazine ve Maliye Bakanlığımızla yaptık. Açıklamak yine bana kaldı. Bu akşam buradan güzel müjdeyi vermiş olayım. Bunu 7 bin 500 lira olarak bu akşam buradan açıklamış oluyoruz. Hayırlısı olsun." ifadelerini kullandı

  • EMEKLİ MAAŞINA ZAM GELECEK Mİ, EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK? 

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emekli maaşı hakkında açıklama yaptı. Bakan Bilgin, en düşük emekli aylıkların artışı hakkında detaylar paylaştı. Bakan Bilgin konuşumasında şunları söyledi; 5 bin 500 liraya yükselttiğimiz en düşük emekli aylığının bugünkü şartlar içerisinde yetersiz kaldığını birlikte gördük. Alternatif çalışmaları yani en düşük emekli maaşını yükseltecek alternatif modellerimiz var."

  • BAKAN BİLGİN'DEN KRİTİK AÇIKLAMA 

    Bakan Bilgin;" EYT uygulamasında yaklaşık yüzde 60’ından fazlasının eski şekli ile çıkmış olsaydı 3 bin lira ile 5 bin lira arasında aylık bağlanacak olan EYT’lilerin de maaşlarını 5 bin 500’ün üzerinde çıkardık." dedi.

  • EYT'LİLERİ DE KAPSAYACAK

    Bakan Bilgin, en düşük emekli aylığı ve bayram ikramiyesiyle ilgili çalışmanın EYT düzenlemesi kapsamında emekli olanları da kapsayacağını bildirmiş ve sözlerine şunları eklemişti:

    "Önerilerimizi Cumhurbaşkanımızın olumlu değerlendireceğini ümit ediyorum. Bu çalışma emeklilerin hayatında ciddi rahatlama sağlayacak."

  • Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, önceki gün yaptığı açıklamada emeklilere Kurban ve Ramazan bayramlarında verilen bin 100 liralık ikramiyelerin, en düşük emekli aylığı olan 5 bin 500 liraya yükseltilmesini istemişti.

    Görüşmenin bu talep üzerine planlandığı öğrenilirken, emeklilere verilecek yeni ikramiye tutarlarının da belirlenmesi öngörülüyor.

  • NELER OLMUŞTU?

    EN DÜŞÜK SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

    SSK 2000 sonrası için önceki maaş: 3 bin 500 TL

    Zamlı maaş: 5 bin 500 TL

    SSK 2000 öncesi için önceki maaş: 4 bin 867 TL

    Zamlı maaş: 6 bin 327 TL

  • Bağ-Kur tarım önceki maaş: 3 bin 500 TL

    Zamlı maaş: 5 bin 500 TL

    Bağ-Kur esnaf önceki maaş: 4 bin 196 TL

    Zamlı maaş: 5 bin 500 TL

Haberi Hazırlayan : Tutku Bulut
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