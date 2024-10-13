Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem EMEKLİ MAAŞ ZAMMI 2025 OCAK | En düşük emekli maaşı ne kadar olacak ve 2025 emekliye 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde kaç zam gelir?

        Emekli maaş zammında son durum: En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

        SSK ve Bağkur için yeni yıl emekli maaş zammı hesaplamaları, yıl sonuna doğru yaklaşıldıkça gündemdeki önemli konulardan biri haline geldi. 2025 Ocak ayında yapılacak olan SSK, Bağkur ve Emekli Sandığı maaş zammına ilişkin tahminler ortaya çıkmaya başladı. "En düşük emekli maaşı ne kadar artacak, emeklilere yüzde kaç zam yapılacak?" sorusu, yıl sonu yaklaşırken milyonlarca emeklinin merak konusu oldu. Eylül ayının tamamlanmasıyla birlikte üç aylık enflasyon oranı da belli oldu. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan dönemde enflasyon toplamda yüzde 8,92 olarak kaydedildi. İşte emekli zammında son durum...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.10.2024 - 20:23 Güncelleme: 13.10.2024 - 20:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        • 1

          Emekli maaşı artışlarıyla ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. TÜİK, Eylül ayına ait enflasyon verilerini 3 Eylül Perşembe günü açıkladı. Bilindiği gibi, Temmuz ayında 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 25 zamla en düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Peki, 2025 en düşük emekli maaşı ne kadar olacak, emekli maaşına ne kadar zam gelecek? Detaylar haberimizde...

        • 2

          TÜİK 3 AYLIK ENFLASYON FARKI BELLİ OLDU!

          Eylül ayında enflasyon aylık yüzde 2,97 olarak gerçekleşti. Buna göre SGK ve Bağ-Kur emeklileri Temmuz ayı için yüzde 3.23, Ağustos ayı için de yüzde 2,47, Eylül ayı için de yüzde 2,97 zammı hak etti ve kümülatif fark yüzde 8,90 oldu.

        • 3

          Ekim, Kasım ve Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından 6 aylık enflasyon farkı netlik kazanmış olacak. 6 aylık enflasyon farkının açıklık kazanmasının, ardından en düşük emekli maaşına gelecek zam oranı belli olmuş olacak.

        • 4

          2025 OCAK EMEKLİYE YÜZDE KAÇ ZAM GELECEK?

          Habertürk Yazarı Ahmet Kıvanç'ın 3 Ekim 2024 tarihli haberine göre;

          SSK ve BAĞ-KUR emeklilerine 2025 Ocak ayında bu yılın Temmuz – Aralık dönemindeki enflasyon oranında zam yapılacak. Şu ana kadar Temmuz ve Eylül arasındaki enflasyon farkı yüzde 8,92 oldu.

        • 5

          Orta Vadeli Program’da 2024 yılı enflasyonu yüzde 41,5 olarak öngörüldü. Enflasyon tahmin doğrultusunda çıkarsa bu yılın Temmuz – Aralık dönemi enflasyonu yüzde 13,45 olacak ve Ocak ayında SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına bu oranda zam yapılacak.

        • 6

          EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?

          Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 6 aylık enflasyon farkı ile yüzde 25 zamla 12 bin 500 TL'ye yükseltilmişti.

        • 7
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        19 gündür aranan kadının cansız bedeni bulundu!
        19 gündür aranan kadının cansız bedeni bulundu!
        İsrail tankları BM üssüne girdi
        İsrail tankları BM üssüne girdi
        Polisle çatıştılar! O anlar kamerada
        Polisle çatıştılar! O anlar kamerada
        "Grup için anahtar maç"
        "Grup için anahtar maç"
        Ayin ve ritüele katıldılar mı? Sur vahşeti soruşturmasında yeni ayrıntılar
        Ayin ve ritüele katıldılar mı? Sur vahşeti soruşturmasında yeni ayrıntılar
        Dün İstanbul bugün Konya
        Dün İstanbul bugün Konya
        Ülke genelinde büyük şirketlere yönelik denetim seferberliği
        Ülke genelinde büyük şirketlere yönelik denetim seferberliği
        ABD'de "çocuksuz kedili" kadın tartışmaları sürüyor
        ABD'de "çocuksuz kedili" kadın tartışmaları sürüyor
        Mehmet Uçum’dan “bölünmez bütünlük“ açıklaması
        Mehmet Uçum’dan “bölünmez bütünlük“ açıklaması
        15 milyon Euro'luk Icardi iddiası!
        15 milyon Euro'luk Icardi iddiası!
        Telefonlu çakmaklı saldırı
        Telefonlu çakmaklı saldırı
        Norveç Prensesi Bodrum'da balayı yaptı
        Norveç Prensesi Bodrum'da balayı yaptı
        Bu gezegenler yuvarlak değilmiş!
        Bu gezegenler yuvarlak değilmiş!
        Yerli Hannibal nasıl yakalandı?
        Yerli Hannibal nasıl yakalandı?
        Hangi yiyeceklerin sindirimi ve hazmı daha kolay?
        Hangi yiyeceklerin sindirimi ve hazmı daha kolay?
        Montella'dan zorunlu rotasyon!
        Montella'dan zorunlu rotasyon!
        Değişen hayatını anlattı
        Değişen hayatını anlattı
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        İstanbul'un çokdilli kitabeleri
        "Yazıklar olsun"
        "Yazıklar olsun"
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!
        Maymun çiçeği virüsüyle karışıyor! El ayak ağız hastalığına dikkat!
        Habertürk Anasayfa