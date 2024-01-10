Gözler bankalara çevrildi! 2024 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar hangileri?
En yüksek emekli promosyonu veren bankalar listesi, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisinin gündeminde yer alıyor. Asgari ücrete yüzde 49, memur ve memur emeklisine yüzde 49,25 oranında zam yapılırken gözler en yüksek emekli promosyonu kampanyalarına çevrildi. İşte 2024 emekli promosyonu veren bankalar listesi...
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3 Ocak'ta açıklanan 2023 Aralık ayı enflasyonu aylık bazda yüzde 2,93 artarken yıllık bazda yüzde 64,77 oldu. Memur aylıklarına ise yüzde 49.25 oranında zam gelirken SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına ise yüzde 37.57 oranında zam gelmesi bekleniyor. Emekli maaş zammında refah payı gündemdeyken milyonlarca emeklinin gözü banka promosyon ödemelerine çevrildi. İşte 2024 en yüksek emekli promosyonu veren bankalar ve ödeme miktarlarına ilişkin merak edilen detaylar...
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MEMUR MAAŞLARINA YÜZDE 49.25 ZAM!
Ocak ayı maaş zamları belli oldu. SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına yüzde 37.57, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına ise yüzde 49.25 oranında zam yapılacak.
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2024 OCAK ZAMMI İLE YENİ EMEKLİ MAAŞ TABLOSU
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2024 OCAK GÜNCEL EMEKLİ PROMOSYONU VEREN BANKALAR LİSTESİ
İŞ BANKASI
SGK emeklileri, emeklilik döneminde bankacılık işlemlerini kolay ve hızlı gerçekleştirmenin rahatlığını İş Bankası ayrıcalıkları ile yaşıyor.
T.C. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) ile yapılan anlaşma ile 1 Kasım 2022 - 31 Ocak 2024 tarihleri arasında geçerli kampanya çerçevesinde ilk emekli maaş ödemesi için İş Bankası'nı tercih eden veya mevcut emekli maaşını İş Bankası'na taşıyan SGK emeklileri (Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur) 7.500 TL’ye varan promosyon ödemesinden faydalanabiliyor. Üstelik SGK emekli maaşını İş Bankası'na taşıyanlar, Maximum Kart ve ek kartları için ücret ödemiyor, birçok ayrıcalık ve avantajdan da yararlanabiliyor.
İŞ BANKASI'NDAN 7.500 TL'YE VARAN PROMOSYON
3.500 TL'ye (3.500 TL hariç) kadar olanlar 4.500 TL
3.500 TL - 7.500 TL (7.500 TL hariç) arasında olanlar 5.250 TL
7.500 TL - 10.000 TL (10.000 TL hariç) arasında olanlar 6.750 TL
10.000 TL ve daha fazla olanlar 7.500 TL
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GARANTİ BBVA
Garanti BBVA’da emekli maaşı 3.500 TL’ye kadar olan emeklilerimize 4.500 TL, 3.500 – 7.500 TL arasında olan emeklilerimize 5.250 TL, 7.500 – 10.000 TL arasında olan emeklilerimize 6.750 TL ve 10.000 TL ve üstünde olan emeklilerimize 7.500 TL tutarında nakit promosyon avantajı sunulmaktadır. Emekli promosyon avantajından 1 – 31 Ocak 2024 tarihleri arasında gelir veya aylıklarını 3 yıl süre ile Garanti BBVA’dan almayı taahhüt eden emekli müşterilerimiz yararlanabilir.
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ZİRAAT BANKASI
SGK (Emekli Sandığı, SSK, Bağ-Kur) emekli maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan müşterilerimize Bankamızca;
3.500 TL altında emekli aylığı alanlara 3.000 TL,
3.500 TL ila 7.500 TL arasında emekli aylığı alanlara 3.500 TL,
7.500 TL ila 10.000 TL arasında emekli aylığı alanlara 4.500 TL,
10.000 TL üzerinde emekli aylığı alanlara 5.000 TL tutarında olmak üzere,
3 yıllık peşin promosyon ödemesi yapılmaktadır.
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VAKIFBANK EMEKLİ PROMOSYONU
1 (bir) aya isabet eden emekli maaşı tutarı;
3.500.-TL ye (3.500.-TL hariç) kadar olanlara 3 yıl için toplam 3.000.- TL,
3.500 - 7.500.-TL (7.500.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 3.500.- TL,
7.500 – 10.000.-TL (10.000.-TL hariç) arasında olanlara 3 yıl için toplam 4.500.- TL,
10.000.-TL ve üzeri olanlara 3 yıl için toplam 5.000.- TL
3 (üç) yıllık süre için peşin ve nakdi olarak promosyon ödemesi yapılacaktır.
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HALKBANK
3.500 TL altı maaş alanlara 3.000 TL
3.500-7.499 TL maaş alanlara 3.500 TL
7.500-9.999 TL maaş alanlara 4.500 TL
10.000 TL ve üzeri maaş alanlara ise 5.000 TL emekli promosyon ödemesi gerçekleştirilmektedir.
*Emekli promosyon ödeme kampanyaları bankalar tarafından güncellenmektedir. Güncel rakamları görmek için bankaların resmi internet sitelerini ziyaret edebilirsiniz.