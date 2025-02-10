SGK'dan açıklama geldi! Emekli maaş farkı ödeme takvimi belli oldu 2025: Emekli zam farkları ne zaman yatacak?
En düşük emekli maaşının 12 bin 500 TL'den 14 bin 469 liraya yükseltilmesinin ardından gözler, emekli maaş farklarının yatacağı tarihe çevrildi. En düşük emekli maaşı düzenlemesini içeren kanun teklifi, Resmi Gazete'de yayımlanırken, emekli zam farklarının yatacağı tarih belli oldu. Yaşanan bu son dakika gelişmesi, "Emekli maaş farkları ne zaman yatacak, zam farkları yattı mı?" sorularını gündeme getirdi. İşte 2025 en düşük emekli maaş farkı ödeme tarihi...
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Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) en düşük emekli maaşı farkının hesaplara yatacağı tarihi duyurdu. Yapılan açıklamanın ardından SSK ve Bağ-Kur'lular emekli zam farkının yatacağı tarihi araştırmaya başladı. Gelen düzenleme sonucunda, en düşük maaşı alan emekliler 1.969 TL zam farkı ödemesi alacak. Emekli maaş farkı ödemeleri banka ve PTT şubesinden çekilebilecek. Peki, "Emekli maaş farkları yattı mı, en düşük emekli maaşı zam farkı ne zaman yatacak?" İşte 2025 emekli zam farklarının yatacağı tarih...
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2025 EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 14.469 OLDU
6 aylık enflasyona göre, 2025 Ocak-Temmuz dönemi için emekli zammı yüzde 15,75 olarak hesaplandı.
SSK ve Bağ-Kur en düşük emekli maaşı yüzde 15,75 artışla 12 bin 500 liradan 14 bin 469 liraya yükseldi.
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EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
En düşük emekli aylığı ve asgari ücret desteği düzenlemelerini de içeren Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yayımlanan karar ile 12 bin 500 lira olan en düşük emekli maaşı, 14 bin 469 liraya çıkarıldı.
Resmi Gazete’de yer alan metinde, “31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun ek 19. maddesinin birinci fıkrasının birinci cümlesinde yer alan ‘12.500’ ibaresi ‘14.469’ şeklinde değiştirilmiştir” denildi.
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SSK, BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI FARKLARI NE ZAMAN YATACAK?
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli maaş farklarının 11 Şubat Salı günü hesaplara yatacağını duyurdu.
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SSK VE BAĞKUR EMEKLİSİNE NE KADAR ZAM FARKI ÖDENECEK?
Taban maaş düzenlemesi, yaklaşık 3,7 milyon emekliyi etkiliyor. 12 bin 500 lira maaş alan 1,7 milyon emekli bulunuyor.
En düşük emekli maaşı alan emeklilerin aylıklarını 14.469 TL'ye tamamlamak için ortalama 1.969 TL'lik bir fark ödemesi yapılacak.
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4A SSK EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9 olanlar ayın 17'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 7 olanlar ayın 18'inde,
Tahsis numarası son rakamı 5 olanlar ayın 19'unda,
Tahsis numarası son rakamı 3 olanlar ayın 20'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 1 olanlar ayın 21'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 8 olanlar ayın 22'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 6 olanlar ayın 23'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 4 olanlar ayın 24'ünde,
Tahsis numarası son rakamı 2 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 0 olanlar ayın 26'sında yapılıyor.
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4B BAĞKUR EMEKLİ MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Tahsis numarası son rakamı 9,7 ve 5 olanlar ayın 25'inde,
Tahsis numarası son rakamı 3, 1 olanlar ayın 26'sınde,
Tahsis numarası son rakamı 8, 6 ve 4 olanlar ayın 27'sinde,
Tahsis numarası son rakamı 2 ve 0 olanlar her ayın 28'inde emekli maaşlarını alırlar.
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4C EMEKLİ SANDIĞI MAAŞI ÖDEME TARİHLERİ
Üç ayda bir olarak alınan Emekli Sandığı maaşlarının ödeme günü aşağıdaki gibidir. Söz konusu günler; cumartesiye denk geldiğinde ödeme cuma, pazar gününe rastladığında pazartesi günü yapılır.