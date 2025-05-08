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        Haberler Yaşam Emekli işçinin vefası duygulandırdı! Volkanik taşlardan yaptı

        Emekli işçi, volkanik taşlarla bahçesine sanat duvarı yaptı

        Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yaşayan işçi emeklisi Rafet Topraktepe, dağların eteklerinden topladığı volkanik taşlarla evinin bahçesine sanat duvarı yaptı. 2 yıl önce 54 yıllık hayat arkadaşını kaybeden Topraktepe, eşine vefa örneği olarak yazdığı şiiri taşa işledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2025 - 14:34 Güncelleme: 08.05.2025 - 14:35
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        Emekli işçinin vefası duygulandırdı! Volkanik taşlardan yaptı
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        Nevşehir'in Derinkuyu ilçesinde yaşayan 74 yaşındaki işçi emeklisi Rafet Topraktepe, dağların eteklerinden topladığı volkanik taşlarla evinin bahçesine yaptığı sanat duvarına şiir, türkü ve şarkı sözlerini işledi.

        İlçeye bağlı Yazıhöyük beldesinde yaşayan Topraktepe, boş vakitlerini sanata dönüştürmek amacıyla yaklaşık 10 yıldır çalışma yapıyor.

        Çevredeki dağlık alanlardan topladığı iri volkanik taşları yontarak evinin önünü sanat bahçesine dönüştüren Topraktepe, beğendiği şiir, türkü ve şarkı sözlerini de çekiç ve çivi yardımıyla yaptığı duvara kazıdı.

        Topraktepe, 2 yıl önce 54 yıllık hayat arkadaşını kaybettikten sonra eşi için yazdığı şiiri de duvara işledi.

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        Rafet Topraktepe, gazetecilere, emekli olduktan bir süre sonra sanata yöneldiğini, evinin bahçesini el emeğiyle güzelleştirmek için çalışmaya başladığını belirtti.

        Bahçesinde tekli kaya parçalarının yanı sıra bazılarını bir araya getirerek sanat duvarı inşa ettiğini anlatan Topraktepe, "Bu volkanik taşları Melendiz ve Güllü dağlarının eteklerinden toplayıp, kırarak mozaik haline getirdim. Bunların işçiliği zor. Anıtta yaptığım taşlar ise 200 ila 300 kilogram arasındandır. Bunları yontup düzeltirken bayağı molozları çıktı. Taşları bu hale getirmek için çok uğraşıyorum. Gelip görenler sanat eseri diyor" diye konuştu.

        Vefatından önce eşi ile bahçede keyifli vakit geçirdiğini, o günleri özlediğini dile getiren Topraktepe, "Eşimle burada çay içip vakit geçirirdik. Eşime vefa örneği olarak yazdığım şiiri taşa işledim. Eşim bana 4 evlat verdi. Vefatına aşırı derecede üzüldüm. Halen de kendimi toparlayamadım. Eşim bana elinden geldiğince yardımcı olup, psikolojik destek veriyordu" ifadelerini kullandı.

        Topraktepe, çalışmalarını geliştirerek sürdürmekte kararlı olduğunu sözlerine ekledi.

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        #Emekli işçi
        #sanat duvarı
        #Rafet Topraktepe
        #Nevşehir
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