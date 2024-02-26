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        Haberler Ekonomi Merak Edilenler EMEKLİ İKRAMİYESİ ÖDEME TARİHLERİ: 2024 zamlı SSK ve Bağkur emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? - Merak Edilenler Haberleri

        Emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihleri: 2024 Ramazan Bayramı emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı emekli ikramiyesinin 3 bin TL'ye yükseltilmesine ilişkin düzenleme TBMM Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. Buna göre; yılda 2 kez bayram ikramiyesi alan emekliler, 2024 yılında toplam 6 bin lira ikramiye alacak. İlk emekli ikramiyesi Ramazan Bayramı'ndan önce hesaplara yatacak. Bu noktada gözler "Emekli ikramiyesi ne zaman yatacak?" sorusuna çevrildi. İşte, 2024 emekli bayram ikramiyesi ödeme tarihi son dakika gelişmeleri...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.02.2024 - 09:04 Güncelleme: 26.02.2024 - 09:04
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        • 1

          Emekli ikramiyesi ödemeleri için geri sayım başladı. Ramazan ve Kurban Bayramı'nda ödenecek emekli ikramiyeleri zammı geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Emekli bayram ikramiyesinin yüzde 50 artışla 3 bin liraya yükseltilmesini içeren 8. Yargı Paketi TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? İşte, konuya ilişkin detaylar...

        • 2

          2024 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

          Cumhurbaşkanı Erdoğan, emeklilerin bayram ikramiyesi için "Önümüzdeki bayram bu rakamı yüzde 50 artış ile 3 bin liraya yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.

          Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamlarının ardından sosyal medya hesabından "Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan 2024 #EmeklilerYılı kapsamında emekli vatandaşlarımıza yönelik yeni müjdemizi açıkladı. Ramazan ve Kurban Bayramları’nın ikramiyelerini %50 artış ile 3.000 liraya çıkarıyoruz. Ülkemizin emektarları kıymetli emeklilerimize hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

        • 3

          KOMİSYONDA KABUL EDİLDİ

          Kamuoyunda "8. Yargı Paketi" olarak bilinen Ceza Muhakemesi Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve 659 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Adalet Komisyonunda kabul edildi. Teklife göre, emekli bayram ikramiyesi tutarı artırılacak. Buna göre, bayramın içinde bulunduğu ayda gelir ve aylık alma şartıyla Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı'nda 2 bin lira olarak ödenen bayram ikramiyesi tutarı, 3 bin liraya yükseltilecek.

        • 4

          BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

          Ramazan Bayramı bu yıl 10 Nisan tarihi itibarıyla başlıyor. Bu kapsamda emekli bayram ikramiyelerin 1-9 Nisan 2024 tarihleri aralığında hesaplarına yatırılması bekleniyor.

        • 5

          EYT'LİLER BAYRAM İKRAMİYE ALACAK MI?

          Zamlı bayram ikramiyesinden 31 Mart 2024 tarihine kadar emeklilik dilekçesi veren EYT’liler ile EYT düzenlemesi olmadan da emekliliğe hak kazanan diğer sigortalılar Ramazan Bayramında yararlanacak. Emeklilik dilekçesini 1 Nisan’dan sonra verenler bu yılki Ramazan Bayramı’nda ikramiye alamayacak.

          Kurban bayramı bu yıl haziran ayına denk geliyor. Emeklilik dilekçesini 1 Nisan – 31 Mayıs tarihleri arasında veren EYT’liler de Kurban Bayramı’nda zamlı ikramiyeden yararlanacaklar.

        • 6

          İKİ BAYRAMDA YAKLAŞIK 90 MİLYAR LİRA

          Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan emekli aylığı alan kişi sayısı dosya bazında 15,1 milyon kişiye ulaşıyor. Buna göre iki bayramda 45’şer milyar liradan bu yıl yaklaşık 90 milyar liralık emekli ikramiyesi ödenecek.

        • 7

          DUL VE YETİM AYLIĞI ALANLARA İKRAMİYE ÖDEMESİ NASIL YAPILACAK?

          Emeklilerin bayram ikramiyesi ödemesi dosya bazında yapılıyor. Dosya başına 3 bin lira ikramiye ödenecek. Ölen eşinden veya anne-babasından dolayı dul-yetim aylığı alanların bayram ikramiyesi hisseleri oranında ödeniyor. Ölen eşinin emekli aylığının yüzde 50’si oranında dul aylığı bağlanmış olan eşe 1500 lira; yüzde 25’i bağlanmış olan kızına ise 750 lira ikramiye ödenecek. Herhangi bir işte çalışmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık almayanlar eşinin aylığının yüzde 75’ini almakta olduklarından, 2000 lira ikramiye verilecek.

        • 8

          İş kazası ve meslek hastalığı dolayısıyla sürekli iş göremezlik geliri alanlara, gelir bağlanmasına esas olan sürekli iş göremezlik derecesi oranında bayram ikramiyesi ödeniyor. Meslekte kazanma gücü kayıp oranı yüzde 25 olanlara 750 lira, yüzde 45 olanlara 1350 lira ikramiye ödenecek.

        • 9

          BİRDEN FAZLA AYLIK ALANLARIN İKRAMİYE ÖDEMESİ

          SGK’dan birden fazla dosyadan gelir ve aylık alan emekli ve hak sahiplerine, en fazla ödemeye hak kazandıkları dosya üzerinden ikramiye verilecek. Örneğin bir kişi hem kendi çalışmasından dolayı emekli aylığı, hem de ölen eşinden dolayı dul aylığı alıyorsa sadece kendi emekliliğinden dolayı 3000 lira ikramiye alacak. Bir kadın hem dul aylığı, hem de yetim aylığı alıyorsa en yüksek aylık aldığı dosyadaki oran üzerinden tek ikramiye alabilecek.

        • 10

          Emekli aylığı ile birlikte sürekli iş göremezlik geliri alanlar ise sadece emekliliğinden dolayı 3000 lira ikramiye alacaklar.

          Emekli veya hak sahiplerinin nisan ayı içinde fakat bayram öncesi vefatı durumunda, bayram ikramiyesini hak sahipleri alabilecek.

        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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