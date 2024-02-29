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        Haberler Gündem 3. Sayfa Balıkesir'de freni boşalan kamyon eve çarptı: 2 ölü

        Balıkesir'de freni boşalan kamyon eve çarptı: 2 ölü

        Balıkesir'de freni boşalan kamyon, şarampole yuvarlanarak inşaat halindeki dubleks eve çarptı. Kazanın şiddetiyle devrilen kamyondaki 2 kişi hayatını kaybetti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 00:38 Güncelleme: 29.02.2024 - 00:38
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        Freni boşalan kamyon eve çarptı: 2 ölü
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        Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde, freni boşalan mıcır yüklü kamyon şarampole yuvarlanarak, inşaat halindeki eve çarptı. Kazada, kamyon sürücüsü Halis Alkan (61) ve yolcu Murat Ç. (21) hayatını kaybetti.

        FRENİ BOŞALDI

        Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Karesi ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Beton santralinden mıcır taşıyan Halis Alkan yönetimindeki kamyon, iddiaya göre rampadan inerken freni boşaldı.

        DUBLEKS EVE ÇARPARAK DURABİLDİ

        DHA'nın haberine göre; hız kazanan kamyon, yol kenarında bulunan güvenlik bariyerini ezerek şarampole yuvarlandı. Devrilen kamyon, ters dönerek inşaat halinde bulunan dubleks eve çarparak durdu.

        Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma tarafından yol trafiğe kapatılarak güvenlik önlemi alındı.

        2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

        Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan kontrolde, kamyon sürücüsü Halis Alkan ve araçta yolcu konumunda bulunan Murat Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırılırdı.

        Kamyon, olay yerine getirilen vinç yardımıyla kaldırılırken, trafik akışı tekrar sağlandı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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