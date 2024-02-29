Balıkesir'de freni boşalan kamyon eve çarptı: 2 ölü
Balıkesir'de freni boşalan kamyon, şarampole yuvarlanarak inşaat halindeki dubleks eve çarptı. Kazanın şiddetiyle devrilen kamyondaki 2 kişi hayatını kaybetti
Balıkesir'in merkez Karesi ilçesinde, freni boşalan mıcır yüklü kamyon şarampole yuvarlanarak, inşaat halindeki eve çarptı. Kazada, kamyon sürücüsü Halis Alkan (61) ve yolcu Murat Ç. (21) hayatını kaybetti.
FRENİ BOŞALDI
Kaza, dün saat 18.00 sıralarında Karesi ilçesi Üçpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Beton santralinden mıcır taşıyan Halis Alkan yönetimindeki kamyon, iddiaya göre rampadan inerken freni boşaldı.
DUBLEKS EVE ÇARPARAK DURABİLDİ
DHA'nın haberine göre; hız kazanan kamyon, yol kenarında bulunan güvenlik bariyerini ezerek şarampole yuvarlandı. Devrilen kamyon, ters dönerek inşaat halinde bulunan dubleks eve çarparak durdu.
Olayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma tarafından yol trafiğe kapatılarak güvenlik önlemi alındı.
2 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ
Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan kontrolde, kamyon sürücüsü Halis Alkan ve araçta yolcu konumunda bulunan Murat Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazeler, Atatürk Şehir Hastanesi morguna kaldırılırdı.
Kamyon, olay yerine getirilen vinç yardımıyla kaldırılırken, trafik akışı tekrar sağlandı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.