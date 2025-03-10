Emekli ikramiyesi ödeme tarihleri 2025 Ramazan Bayramı yaklaşırken gündemde en çok araştırılan konular arasında yerini aldı. 10 Mart tarihinde AK Parti Grup Başkanvekili Abdullah Güler’den emekli bayram ikramiyesi son dakika açıklaması geldi. Yeni haftanın ilk gününde "Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak, ne zaman yatacak?" gibi sorulara yanıt aranmaya başlandı. Bilindiği üzere; bu sene Ramazan Bayramı 30 Mart’ta başlayacak. Peki; emekli ikramiyesi ne zaman verilecek, ayın kaçında? 2025 Emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? İşte masadaki formüller…