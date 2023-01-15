Baz Luhrmann'ın Elvis adındaki biyografik filminde merhum babası Elvis Presley'i canlandıran Austin Butler'ın drama dalında en iyi erkek oyuncu adayı olması aileyi çok sevindirmişti. Hem filme hem de törende aday olduğu ödülü Elvis rolüyle kazanan Austin Butler’a destek olmaya giden Priscilla Presley ve Lisa Marie Presley, törenden sonra olacaklardan habersizdi.

Gece boyunca gazetecilere poz veren, kırmızı halıda annesiyle birlikte gülümseyen Lisa Marie, ödüller dağıtıldıktan ve Austin Butler babasını canlandırdığı rolle heykelciğe kavuştuktan sonra kendisine uzatılan mikrofonlara konuşmuş; ne kadar mutlu olduğunu anlatmıştı. Billy Bush da onunla son konuşan isimlerden biri oldu. Lisa Marie’nin hayatını kaybetmesinin ardından açıklama yapan Billy Bush, o gece yaşananları anlattı ve yaşadığı üzüntüyü paylaştı.