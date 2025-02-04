Elvin Levinler: Bu vedayı asla unutmayacağım

Geçtiğimiz günlerde kalp ameliyatı olan Elvin Levinler, 21 Ocak'ta kaybettiği babası için duygusal bir mesaj yayımladı.

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Elvin Levinler, babası Selçuk Levinler'i defnettiği gün mezarlıkta arkadaşının kendisini çektiği fotoğrafları yayımladı.

"BANA SARILDIĞINI BİLİYORUM"

Elvin Levinler; "Babamın üzerimize, özellikle 4'ümüze vuran güçlü ve parlak ışığı... Akşamüzeri güneşini ne çok severdik, şimdi her ışık parladığında elim kalbime gidiyor çünkü bana sarıldığını biliyorum" ifadelerini kullandı.

"SEN OLMASAN BU ANI OLMAYACAKTI"

"Bu vedayı ve ışığı asla unutmayacağım" diyen Elvin Levinler, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Bu anın güzelliğini uzaklardan haberimiz yokken çeken ve saygıyla sorup gönderen canım arkadaşım, sen olmasan bu anı olmayacaktı.