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        Haberler Magazin Elvin Levinler: Bu vedayı asla unutmayacağım - Magazin haberleri

        Elvin Levinler: Bu vedayı asla unutmayacağım

        21 Ocak'ta babası Selçuk Levinler'i kaybettikten sonra kalp ameliyatı olan Elvin Levinler, duygusal bir mesaj yayımladı. Babasının mezarı başındayken arkadaşının çektiği fotoğrafları yayımlayan Levinler; "Bu vedayı ve ışığı asla unutmayacağım" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.02.2025 - 08:33 Güncelleme: 04.02.2025 - 08:33
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        "Bu vedayı asla unutmayacağım"
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        Geçtiğimiz günlerde kalp ameliyatı olan Elvin Levinler, 21 Ocak'ta kaybettiği babası için duygusal bir mesaj yayımladı.

        Elvin Levinler, babası Selçuk Levinler'i defnettiği gün mezarlıkta arkadaşının kendisini çektiği fotoğrafları yayımladı.

        "BANA SARILDIĞINI BİLİYORUM"

        Elvin Levinler; "Babamın üzerimize, özellikle 4'ümüze vuran güçlü ve parlak ışığı... Akşamüzeri güneşini ne çok severdik, şimdi her ışık parladığında elim kalbime gidiyor çünkü bana sarıldığını biliyorum" ifadelerini kullandı.

        "SEN OLMASAN BU ANI OLMAYACAKTI"

        "Bu vedayı ve ışığı asla unutmayacağım" diyen Elvin Levinler, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü: Bu anın güzelliğini uzaklardan haberimiz yokken çeken ve saygıyla sorup gönderen canım arkadaşım, sen olmasan bu anı olmayacaktı.

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        #Elvin Levinler
        #Selçuk Levinler

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