ABD’li teknoloji ve elektrikli otomotiv devi Tesla’nın CEO’su Elon Musk’ın annesi Maye Musk, Bodrum’a tatil ve iş için geldi.

Geçen yıl Elon Musk’ın Türkiye seyahati ve Anıtkabir ziyareti hayli ilgi toplamıştı.

Son olarak en az Elon Musk kadar popüler bir isim olan 70 yaşındaki model Maye Musk sessiz sakin bir şekilde Türkiye’nin tatil cennetlerinden Bodrum’a geldi. 3 çocuk 10 torun sahibi olan Maye Musk’ın, beraberindekilere 'Bodrum'dan çok etkilendiği ve en kısa sürede daha uzun bir tatil için burada olmak istediğini söylediği de belirtildi.

DÜNYANIN EN ÜNLÜ YÜZLERİNDEN

15 yaşından bu yana modellik yapan Maye Musk, geçen yıl dünyanın en ünlü modellik ajanslarından biri olan IMG ile bir anlaşma imzaladı. Bu imzanın ardından ise moda ve life style dünyasının en ünlü yüzlerinden biri haline geldi.

Bodrum Turgutreis’teki Swissotel Resort Bodrum Beach'te konaklayan Maye Musk’ın uluslararası bir otel zincirinin çekimleri için Bodrum’a geldiği öğrenildi.