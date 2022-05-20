Elon Musk "taciz etti" iddiası

Insider'ın haberine göre, Tesla'nın kurucusu ve dünyanın en zengin insanlarından Elon Musk'ın 2018'de bir uçuş görevlisini taciz etti ve uçuş görevlisini susturmak için 250 bin dolar ödediğini iddia edildi.
Insider, gizli belgelere ve e-postalara atıfta bulunarak, uçuş görevlisinin arkadaşına Musk'ın 2016'da Londra'ya bir uçuş sırasında özel kabininde kendisine cinsel ilişki teklif ettiğini söyledi.
Uçuş görevlisi Insider'a konuşmayı reddederken, arkadaşı yaptığı açıklamada, "Musk, ona masaj yapmasını teklif etmiş. Daha sonrasında kendisinin çalışma saatlerinde de azalma olduğunu fark ettim." dedi.
Insider haberinde, uçuş görevlisinin SpaceX'in insan kaynakları departmanına 2018'de şikayette bulunduğunu ve görevlinin 250 bin dolarlık kıdem tazminatı karşılığında Musk veya işletmeleri hakkında dava açmamak ve bilgileri ifşa etmemek için anlaşma imzaladığını öne sürdü.
Elon Musk, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Bana yönelik saldırılara siyasi bir mercekten bakılmalıdır, bu onların standart (alçak) oyunu. Ancak hiçbir şey beni iyi bir gelecek ve
özgür konuşma hakkınız için savaşmaktan alıkoyamaz." dedi.
"BUNDAN ÇOK DAHA FAZLASI"
Insider'a gönderdiği bir e-postada Musk, hikayeyi "politik olarak motive edilmiş hikaye, bu hikaye bundan çok daha fazlası" ifadelerini kullandı.
Forbes'un haberinde, SpaceX, bünyesinde masaj terapisti istihdam edildiği ve bazı çalışanlara masaj hizmeti sunulduğu belirtildi.
Musk daha önce alenen cinsel tacizle suçlanmamıştı, ancak dört eski SpaceX stajyeri, şirkette cinsel tacizle karşılaştıklarını iddia etmişti.
Öte yandan Tesla çalışanı altı kadın da şirkette "yaygın cinsel tacize" maruz kaldıklarının iddia ederek dava açtı.
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