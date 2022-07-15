Elon Musk'ın babasından şok itiraf

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SpaceX ve Tesla'nın kurucusu ve dünyanın en zengin insanı Elon Musk'ın babası Errol Musk, The Sun'a verdiği röportajda, 35 yaşındaki üvey kızı Jana Bezuidenhout'tan ikinci bir çocuğu olduğunu söyledi.

75 yaşındaki baba Musk'ın kendisinden 41 yaş küçük Jana'dan, Rushi lakaplı ve şimdi beş yaşındaki Elliot Rush adlı bebeği olduğu ortaya çıktı.

Errol Musk, Jana'nın annesi Heide ile 18 yıl evli kalmıştı ve çiftin birlikte iki çocuğu olmuştu. Çift evlendiğinde bebeğinin annesi Jana 4 yaşındaydı. Errol Musk, The Sun'a Jana ile olan ikinci çocuğunun "planlanmamış" olduğunu, ancak oğullarının doğumundan sonra Jana ile yaşadığını söyledi.

Eon Musk'ın babası The Sun'a ayrıca "DNA'sını kontrol etmedim. Ama aynı diğer kızlarıma benziyor. Rose ve Tosca gibi görünüyor. Aynı zamanda tam olarak Rushi'ye benziyor ve onun gibi davranıyor. Yani anlayacağınız oldukça açık. Planlı değildi. Ama demek istediğim, birlikte yaşıyorduk. O [Jana] Rushi doğduktan sonra yaklaşık 18 ay burada kaldı. Artık Jana ile yaşamıyorum ancak birbirimize sevgimiz sürüyor" dedi.

Errol Musk, daha fazla çocuk sahibi olma konusuna ilişkin ise "Dünyada olmamızın tek nedeni üremek. Bir çocuğum daha olsa yapardım. Yapmamak için bir neden göremiyorum. Bunu düşünseydim, Elon veya Kimbal var olmayacaktı" dedi.

Baba Musk diğer kızlarının Jana ile olan ilişkisinin "onlara göre kız kardeşleri olduğu" için "şok" olduğunu kabul ederek "Hala bundan hoşlanmıyorlar. Hala biraz ürkütücü hissediyorlar, çünkü o onların kız kardeşi. Üvey kız kardeşleri" dedi.

ELON MUSK BABASINDAN 'NEFRET EDİYOR'

Öte yandan Musk duruma ilişkin açıklamada bulunmasa da daha önceki röportajlarında çocukluğunu sık sık 'sefil' olarak nitelendirmişti. Musk, "O çok korkunç bir insandı. Hiçbir fikriniz yok" demiş ve babasının sürekli kötülükler planlayan korkunç birisi olduğunu ifade etmişti.

* Haberin görseli Associated Press ve Instagram'da @janaloves_life adlı hesaptan alınmıştır.