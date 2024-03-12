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        Haberler Dünyadan Elon Musk ile Steve Jobs'ın imzaları açık artırmaya çıkarıldı - magazin haberleri

        Elon Musk ile Steve Jobs'ın imzaları açık artırmaya çıkarıldı

        Teknoloji alanında büyük yeniliklere imza atmalarıyla tanınan Elon Musk ile Steve Jobs'ın imzaları açık artırmada satılıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12.03.2024 - 12:46 Güncelleme: 12.03.2024 - 12:46
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        Teknolojinin dahi isimleri Elon Musk ile Steve Jobs'ın imzaları açık artırmaya çıkarıldı. ABD'de bir müzayede şirketi, Jobs'ın bir sinema biletine atılmış imzasıyla Musk'ın SpaceX kartvizitine atılmış imzasını satıyor.

        Steve Jobs'ın imzası

        2011'de hayatını kaybeden Apple'ın kurucusu Jobs'ın imzası, 2003'te 'Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti' filmi biletinin üzerine atılmış. Bir hayranının imzasını istemek için filmin sonuna kadar beklediği Jobs, elinde bir kağıt parçası olmadığı için imzalamak için kendi sinema biletini çıkarıp imzalamış.

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        Elon Musk'ın imzası

        Elon Musk'ın ise kurucusu olduğu SpaceX şirketine ait kartvizitindeki siyah keçeli kalemle atılan imzası, uzay araştırmalarının öncesinde tarihi bir parça niteliğinde.

        Jobs'ın imzası 8 bin dolara açık artırmaya çıkarılırken, Musk'ın imzalı kartvitizi 2 bin 500 dolara satışa çıkarıldı. Açık artırma 21 Mart'a kadar sürecek.

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        #Elon Musk
        #steve jobs

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