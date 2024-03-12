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Teknolojinin dahi isimleri Elon Musk ile Steve Jobs'ın imzaları açık artırmaya çıkarıldı. ABD'de bir müzayede şirketi, Jobs'ın bir sinema biletine atılmış imzasıyla Musk'ın SpaceX kartvizitine atılmış imzasını satıyor.

Steve Jobs'ın imzası

2011'de hayatını kaybeden Apple'ın kurucusu Jobs'ın imzası, 2003'te 'Karayip Korsanları: Siyah İnci'nin Laneti' filmi biletinin üzerine atılmış. Bir hayranının imzasını istemek için filmin sonuna kadar beklediği Jobs, elinde bir kağıt parçası olmadığı için imzalamak için kendi sinema biletini çıkarıp imzalamış.

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Elon Musk'ın imzası

Elon Musk'ın ise kurucusu olduğu SpaceX şirketine ait kartvizitindeki siyah keçeli kalemle atılan imzası, uzay araştırmalarının öncesinde tarihi bir parça niteliğinde.

Jobs'ın imzası 8 bin dolara açık artırmaya çıkarılırken, Musk'ın imzalı kartvitizi 2 bin 500 dolara satışa çıkarıldı. Açık artırma 21 Mart'a kadar sürecek.